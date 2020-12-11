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Україна розширила перелік країн "червоної зони": список

Новость на русском → Київ, П'ятниця 11 грудня 2020 18:23
Україна розширила перелік країн "червоної зони": список Фото: Україна змінила список країн "червоної зони" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна в черговий раз оновила перелік країн "червоної зони". Порівняно з минулим тижнем, його поповнили п'ять країн, а три країни перейшли до "зеленої зони".

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що до списку країн "червоної зони" увійшли Нідерланди, Молдова, Кіпр, Азербайджан і Панама. Також в ньому залишаються популярні в українців Грузія, Хорватія, Чорногорія, США, Угорщина та Болгарія.

У порівнянні з минулим тижнем до "зеленої зони" перейшли Румунія, Беліз та Італія.

Фото: список "червоних країн"

Відзначимо, до "червоної зони" потрапляють ті країни, в яких захворюваність на COVID-19 вища, ніж в Україні.

Тим, хто повертається з цих країн до України треба піти на 14 днів ізоляцію з допомогою додатку "Вдома" або протягом доби зробити ПЛР-тест. У разі негативного результату самоізоляція не потрібна. Також можна приїхати з готовим тістом, зробленим не раніше ніж за дві доби до перетину кордону.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на сьогодні українці можуть вільно приїхати до 63 країни.

Також повідомлялося, що Британія скоротила термін самоізоляції для прибуваючих туристів.

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