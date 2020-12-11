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Катастрофа Іл-76 під Луганськом: вирок Назарову залишили в силі

Новость на русском → Дніпро, П'ятниця 11 грудня 2020 13:14
Катастрофа Іл-76 під Луганськом: вирок Назарову залишили в силі Фото: Віктор Назаров (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Дніпровський апеляційний суд залишив без змін вирок генералу Віктору Назарову, який визнаний винним у справі про катастрофу військового літака Іл-76 під Луганськом в 2014 році. Його скаргу залишили без задоволення.

Про це йдеться в повідомленні суду.

Повідомляється, що сьогодні суд завершив розгляд апеляційної скарги в інтересах Назарова на вирок Павлоградського суду. У березні 2017 року генерала засудили до 7 років позбавлення волі за халатне ставлення до військової служби, що призвело до катастрофи.

Колегія суддів вирішила залишити без задоволення апеляційні скарги, а вирок суду першої інстанції - без змін.

Оновлено від 13:50

Адвокат Віталій Погосян в коментарі РБК-Україна розповів, що протягом місяця Назарова мають затримати.

"Згідно із законом, буде оголошено повний текст вироку, потім відправлять до суду першої інстанції, тобто Павлоградського районного суду. А цей суд протягом 3 днів має надати документи в поліцію, яка буде затримувати і виконувати вирок. Думаю, протягом місяця його мають затримати ", - заявив Погосян.

Нагадаємо, Назаров отримав сім років в'язниці у цій справі. Йому залишили генеральське звання, а з Міністерства оборони стягнули по 500 тисяч гривень родинам загиблих військових.

Військовий літак збили в ніч на 14 червня 2014 року при посадці в аеропорту "Луганськ". Проросійські бойовики застосували ПЗРК "Ігла". На борту літака знаходилися 40 десантників і 9 членів екіпажу. В результаті катастрофи всі вони загинули.

Відзначимо, український суд розглядає справу колишнього ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького, який підозрюється в причетності до катастрофи.

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