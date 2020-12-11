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Війна в Україні: прокурор МКС завершив вивчення справи та ініціює розслідування

Новость на русском → Нідерланди, П'ятниця 11 грудня 2020 21:41
Війна в Україні: прокурор МКС завершив вивчення справи та ініціює розслідування Фото: Фату Бенсуда (flickr.com/boellstiftung)
Автор: Дмитро Левицький

Прокурор Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда завершила вивчення матеріалів та ініціює початок розслідування у справі щодо ситуації в Україні після російської агресії. Україна звернулася до МКС шість років тому.

Про це йдеться в заяві прокурора Бенсуди, розміщеній на сайті МКС.

"Правові критерії для початку розслідувань у зв'язку з ситуацією в Україні дотримані", - повідомила вона.

За словам прокурора МКС, у неї є розумні підстави вважати, що в контексті ситуації в Україні було скоєно широкий спектр діянь, які являють собою військові злочини та злочини проти людяності, що підпадають під юрисдикцію МКС. Бенсуда визначила три категорії:

  • злочини, скоєні в контексті військових дій;
  • злочини, скоєні під час затримань;
  • злочини, скоєні в Криму.

"Моя канцелярія дійшла висновку, що ці злочини, вчинені різними сторонами конфлікту, були достатньо серйозними, щоб вимагати розслідування", - наголосила вона.

Прокурор додала, що розраховує на підтримку з боку української влади на наступній стадії процесу та закликає до співпраці всі сторони конфлікту.

"Розглядаючи майбутні розслідування, я також сподіваюся на конструктивний та взаємовигідний діалог з урядом України та, маю надію, з урядом Росії, який допоможе нам зрозуміти, як найкращим чином забезпечити правосуддя", - заявила Бенсуда.

Зазначимо, попереднє вивчення ситуації в Україні почалося 24 квітня 2014 року. Часові рамки були розширені на підставі ще одної заяви України у 2015 році для того, щоб включити в справу злочини, ймовірно вчинені в Україні після 20 лютого 2014 року.

Нагадаємо, наприкінці листопада ЄСПЛ приєднав до справи України проти Росії позов Нідерландів щодо MH17. Таке рішення затягне розгляд справи, але підвищить шанси України.

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