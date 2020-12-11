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Стан Кернеса погіршився: відмовили обидві нирки

Новость на русском → Харків, П'ятниця 11 грудня 2020 14:23
Стан Кернеса погіршився: відмовили обидві нирки Фото: Геннадій Кернес (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Юлія Струк

В обраного мера Харкова Геннадія Кернеса погіршився стан здоров'я. У політика відмовили обидві нирки.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар Кернеса Юрій Сидоренко.

"У Кернеса відмовили дві нирки, він зараз знаходиться на гемодіалізі. Однак, зі слів його родини, плани щодо повернення Кернеса в Харків до Нового року залишаються у силі. Я думаю, що такі плани сім'ї є обнадійливими", - сказав він.

Нагадаємо, 9 грудня у Харкові пройшла перша сесія нового складу міської ради. Кернес вступив на посаду мера, хоча і був відсутній на засіданні, оскільки проходить лікування у Німеччині від COVID-19.

При цьому Харківська міськрада змінила регламент, щоб провести перше засідання без Кернеса.

Глава Харківської територіальної виборчої комісії Ольга Мозгова заявила, що Кернесу не потрібно приймати присягу, бо він раніше обіймав посаду міського голови й складав уже присягу у 2010 році.

Як писало РБК-Україна, в середині вересня у Харківській міськраді офіційно підтвердили, що Кернес заразився коронавірусом. Пізніше стало відомо, що він був доставлений в клініку "Шаріте" в Берліні. Кернес досі продовжує лікуватися від наслідків COVID-19. У нього були пошкоджені 70 відсотків легких.

Також стало відомо, що політик планує повернутися до Харкова в кінці грудня.

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