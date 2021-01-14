Кабмін обмежить ціну на газ, а Палата представників підтримала імпічмент Трампа: новини за 13 січня

Кабінет міністрів вирішив ввести тимчасове державне регулювання ціни на газ, Україна може повернутися до адаптивного карантину, імпічмент Трампа підтримала Палата представників. Детальніше про те, що сталося в середу, 13 січня - в матеріалі РБК-Україна

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Ціна на газ та субсидії: що вирішив Кабмін

Кабінет міністрів вирішив запровадити державне регулювання ціни на газ на період карантину або взагалі до кінця поточного опалювального сезону. Уряд планує встановити ціну на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Тарифне питання в уряді планують вирішувати й коштом субсидій. Зокрема, Міністерству соціальної політики та Міністерству фінансів доручили спрямувати субсидії громадянам, які використовують електроенергію для опалення своїх помешкань. Детальніше про те, що вирішив робити з тарифами уряд в ході першого в новому році засіданні Кабміну - в матеріалі РБК-Україна.

У Росії перекинувся автобус з українцями, є загиблі

В Російській Федерації перекинувся автобус з українцями. В результаті аварії загинули дві особи, ще троє постраждали. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус знесло в кювет, і він перекинувся.

Як пише ТАСС, загалом в автобусі перебувало 15 осіб. За словами представника Міністерства транспорту Ростовської області, перевізник, як і більшість пасажирів, - з окремих районів Донецької області (Україна). Автобус прямував з Москви до окупованого Донецька.

Імпічмент Трампа підтримала Палата представників: що далі

Палата представників Сполучених Штатів проголосувала за відсторонення діючого президента Дональда Трампа від влади. Він став третім лідером в історії країни, кого спіткала ця доля. За винесення резолюції проголосували 232 члени палати, проти - 197, голоси ще п'яти конгресменів підраховуються.

Конгрес США затвердив статті імпічменту президента - підбурювання до заколоту. Під цим мається на увазі штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа, що відбувся 6 січня цього року.

Навальний повертається до Росії

Російський опозиціонер Олексій Навальний повертається до Росії після лікування на території Німеччини. Він повертається через кілька місяців після отруєння. Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Питання "повертатися чи ні" переді мною ніколи не стояло. Просто тому, що я не їхав. Я опинився в Німеччині, приїхавши до неї у реанімаційній коробці. 17 січня, в неділю, я повернуся додому рейсом "Победы". Зустрічайте", - заявив Навальний.

Україну засипає снігом: ситуація в містах (фото, відео)

13 січня Україну накрило снігопадами, ряд міст засипало снігом, а також значно похолодало. Яка ситуація в обласних центрах, фото та відео - в матеріалі РБК-Україна.