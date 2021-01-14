Кабмин ограничит цену на газ, а Палата представителей поддержала импичмент Трампа: новости за 13 января

Кабинет министров решил ввести временное государственное регулирование цены на газ,, Украина может вернуться к адаптивному карантину, импичмент Трампа поддержала Палата представителей. Подробнее о том, что произошло в среду, 13 января – в материале РБК-Украина

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Цена на газ и субсидии: что решил Кабмин

Кабинет министров решил ввести государственное регулирование цены на газ на период карантина или вообще до конца текущего отопительного сезона. Правительство планирует установить цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны за кубический метр.

Тарифный вопрос в правительстве планируют решать и за счет субсидий. В частности, Министерству социальной политики и Министерству финансов поручили направить субсидии гражданам, которые используют электроэнергию для отопления своих жилищ. Подробнее о том, что решило делать с тарифами правительство на первом в новом году заседании Кабмина - в материале РБК-Украина.

В России перевернулся автобус с украинцами, есть погибшие

В Российской Федерации перевернулся автобус с украинцами. В результате аварии погибли два человека, еще трое пострадали. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус снесло в кювет, и он перевернулся.

Как пишет ТАСС, всего в автобусе находились 15 человек. По словам представителя Министерства транспорта Ростовской области, перевозчик, как и большинство пассажиров, - из отдельных районов Донецкой области (Украина). Автобус следовал из Москвы в оккупированный Донецк.

Импичмент Трампа поддержала Палата представителей: что дальше

Палата представителей Соединенных Штатов проголосовала за отстранение действующего президента Дональда Трампа от власти. Он стал третьим лидером в истории страны, кого постигла эта участь. За вынесение резолюции проголосовали 232 члена палаты, против - 197.

Конгресс США утвердил статьи импичмента президента - подстрекательство к мятежу. Под этим подразумевается штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа, состоявшийся 6 января этого года.

Навальный возвращается в Россию

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращается в Россию после лечения на территории Германии. Он возвращается спустя несколько месяцев после отравления. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке. 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте", - заявил Навальный.

Украину засыпало снегом: ситуация в городах (фото, видео)

13 января Украину накрыло снегопадами, ряд городов засыпал снег, а также значительно похолодало. Какая ситуация в областных центрах, фото и видео - в материале РБК-Украина.