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Навальний повертається до Росії

Новость на русском → Берлін, Середа 13 січня 2021 10:31
Навальний повертається до Росії Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny)
Автор: РБК-Україна

Російський опозиціонер Олексій Навальний повертається до Росії після лікування на території Німеччини. Він повертається через кілька місяців після отруєння.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Питання "повертатися чи ні" переді мною ніколи не стояло. Просто тому, що я не їхав. Я опинився в Німеччині, приїхавши до неї у реанімаційній коробці. 17 січня, в неділю, я повернуся додому рейсом "Победы". Зустрічайте", - заявив Навальний.

Відзначимо, він повертається на тлі новини про те, що Федеральна служба виконання покарань Росії через суд вимагає змінити йому запобіжний захід на утримання під вартою. ФСВП вважає, що Навальний не виконує покладені судом обов'язки, оскільки знаходиться за кордоном, хоча берлінська клініка "Шаріте" заявила про його одужання ще 12 жовтня 2020 року.

Навальний отримав умовний термін у справі "Ів Роше". У 2014 році його засудили до 3,5 років умовно, хоча компанія в процесі суду відмовилася від претензій.

Нагадаємо, в серпні Навального отруїли бойовою отрутою групи "Новачок". Йому стало погано в літаку і його вдалося врятувати, оскільки пілот екстрено посадив літак, опозиціонера госпіталізували до лікарні Омська і через кілька днів вивезли на лікування до Берліна.

Президент Росії Володимир Путін заперечує отруєння Навального. За його словами, якби російські спецслужби хотіли вбити опозиціонера, то довели б справу до кінця.

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