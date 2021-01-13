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Ціна на газ та субсидії: що вирішив Кабмін

Новость на русском → Київ, Середа 13 січня 2021 15:52
Ціна на газ та субсидії: що вирішив Кабмін Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні відбулося перше в новому році засідання Кабінету міністрів, основною темою якого стало питання зниження ціни на газ для населення. Що вирішив робити з тарифами уряд - в матеріалі РБК-Україна.

Держава буде регулювати ціну на газ

Кабінет міністрів вирішив запровадити державне регулювання ціни на газ на період карантину або взагалі до кінця поточного опалювального сезону. Уряд планує встановити ціну на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Як пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль - це найнижча біржова ціна в Україні. Він додав, що у лютому ціна на газ для населення може зрости до 12 гривень, якщо нічого не робити з цим.

Розширення субсидій

Тарифне питання в уряді планують вирішувати й коштом субсидій. Зокрема, Міністерству соціальної політики та Міністерству фінансів доручили спрямувати субсидії громадянам, які використовують електроенергію для опалення своїх помешкань.

В Кабміні зазначили, що через збільшення тарифів у січні зростуть і виплати населенню.

Нагадаємо, цього тижня президент Володимир Зеленський доручив Кабміну знизити тарифи на газ. Він наголосив, що тарифи "мають бути справедливими" для населення.

Після цього прем'єр Шмигаль заявив, що ціна на газ буде знижена якнайшвидше.

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