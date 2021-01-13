Україну засипає снігом: ситуація в містах (фото, відео)

Україну сьогодні накрило снігопадами, ряд міст засипало снігом, а також значно похолодало. Яка ситуація в обласних центрах, в матеріалі РБК-Україна.

Снігопад у Дніпрі

У Дніпрі з ночі йде сніг. Вулиці міст засипало, а температура повітря опустилась. Снігоприбиральна техніка продовжує працювати. Зранку у Дніпрі утворились затори через сніг.

Станом на 13:00 ситуація у місті покращилась.

Фото: снігопад у Дніпрі (dv-gazeta.info)

Началось! Кто не спит, прильнули к окнам... Posted by Татьяна Суворова on Tuesday, January 12, 2021

Снігопад у Львові

У Львові з ранку почав падати сніг, але не сильний. Ближче до обіду сніг почав падати інтенсивніше. В області оголосили штормове попередження, буде ожеледиця. 17 січня може бути до -25 градусів морозу.

Фото: снігопад у Львові (facebook.com)

Снігопад у Харкові

У Харкові йде сильний сніг, який супроводжується поривами сильного вітру. Заметіль триватиме майже добу і закінчиться 14 січня, прогнозують синоптики.

Снігопад в Одесі

Одесу почало засипати ще вночі. Снігопад почався близько 3:00. З ночі на вулицях міста працює понад 100 одиниць спецтехніки. Магістралі та спуски чистять 300 комунальників.

Сніг у Києві сьогодні

На 13 січня у Києві прогнозують сніг. У місті облаштовують пункти обігріву. Температура може знизитися до -15 і -17.

Нагадаємо, синоптики закликають не виходити на вулицю без необхідності, оскільки 15-16 січня буде істотне зниження температури повітря. Вночі очікується до -18, у північних областях місцями до -21. Вдень температура повітря становитиме -10, місцями до -16.