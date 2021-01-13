ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Росії перекинувся автобус з українцями, є загиблі

Новость на русском → Ростовська область, Середа 13 січня 2021 11:47
У Росії перекинувся автобус з українцями, є загиблі Фото: ДТП з українцями в Росії (61.мвс.рф)
Автор: РБК-Україна

В Російській Федерації перекинувся автобус з українцями. В результаті аварії загинули дві особи, ще троє постраждали.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ у Ростовській області.

Повідомляється, що вранці на трасі М4 Дон сталася ДТП за участю пасажирського автобуса. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус знесло в кювет, і він перекинувся.

"В результаті двоє людей загинули, троє постраждали, зараз на місці працюють співробітники поліції і представники екстрених служб", - йдеться в повідомленні.

Як пише ТАСС, загалом в автобусі перебувало 15 осіб. За словами представника Міністерства транспорту Ростовської області, перевізник, як і більшість пасажирів, - з окремих районів Донецької області (Україна). Автобус прямував з Москви до окупованого Донецька.

Також повідомляється, що автобус перекинувся на мокрій трасі, але обледеніння не було. За уточненими даними, водій автобуса живий, він громадянин України.

У Росії перекинувся автобус з українцями, є загиблі

Фото: ДТП з українцями в Росії (61.мвс.рф)

Нагадаємо, восени в Словаччині автобус з громадянами України потрапив в ДТП, в результаті загинула 62-річна пасажирка.

До цього в Польщі в аварії загинули двоє українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ДТП Російська Федерація автобус
NEWS
Україна може повернутися до адаптивного карантину
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Україна може повернутися до адаптивного карантину
DAILY
"Ковідні паспорти". Як вакцинація може розділити світ і чого чекати українцям
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Ковідні паспорти". Як вакцинація може розділити світ і чого чекати українцям