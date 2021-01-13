У Росії перекинувся автобус з українцями, є загиблі

Фото: ДТП з українцями в Росії (61.мвс.рф)

В Російській Федерації перекинувся автобус з українцями. В результаті аварії загинули дві особи, ще троє постраждали.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ у Ростовській області.

Повідомляється, що вранці на трасі М4 Дон сталася ДТП за участю пасажирського автобуса. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус знесло в кювет, і він перекинувся.

"В результаті двоє людей загинули, троє постраждали, зараз на місці працюють співробітники поліції і представники екстрених служб", - йдеться в повідомленні.

Як пише ТАСС, загалом в автобусі перебувало 15 осіб. За словами представника Міністерства транспорту Ростовської області, перевізник, як і більшість пасажирів, - з окремих районів Донецької області (Україна). Автобус прямував з Москви до окупованого Донецька.

Також повідомляється, що автобус перекинувся на мокрій трасі, але обледеніння не було. За уточненими даними, водій автобуса живий, він громадянин України.

Фото: ДТП з українцями в Росії (61.мвс.рф)

Нагадаємо, восени в Словаччині автобус з громадянами України потрапив в ДТП, в результаті загинула 62-річна пасажирка.

До цього в Польщі в аварії загинули двоє українців.