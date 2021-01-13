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З четверга власників бізнесу почнуть штрафувати за відсутність масок у клієнтів

Новость на русском → Україна, Середа 13 січня 2021 11:33
З четверга власників бізнесу почнуть штрафувати за відсутність масок у клієнтів Фото: люди в масках (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні з завтрашнього дня почнуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів. Відповідний закон 14 січня набере чинності.

Документ опублікований у виданні "Голос України".

Відповідно до закону, для власників бізнесу штрафи становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 3400 - 5100 гривень.

"Підприємство, установа, організація, громадянин - суб'єкт господарської діяльності сплачують штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - говорить закон.

Штрафи бізнесменам загрожують у разі:

  • пропуску, допуску особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без одягнутих засобів індивідуального захисту, у тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно,
  • невжиття заходів щодо перебування людини в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту,
  • обслуговування клієнтів без таких засобів захисту в період карантину.

Нагадаємо, цей закон Верховна рада схвалила 17 грудня 2020 року.

Як писало РБК-Україна, нардепи також схвалили за основу і в цілому законопроект про штрафи за відсутність масок в громадських місцях. Розмір штрафу складе від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 гривень).

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