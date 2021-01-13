З четверга власників бізнесу почнуть штрафувати за відсутність масок у клієнтів
В Україні з завтрашнього дня почнуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів. Відповідний закон 14 січня набере чинності.
Документ опублікований у виданні "Голос України".
Відповідно до закону, для власників бізнесу штрафи становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 3400 - 5100 гривень.
"Підприємство, установа, організація, громадянин - суб'єкт господарської діяльності сплачують штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - говорить закон.
Штрафи бізнесменам загрожують у разі:
- пропуску, допуску особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без одягнутих засобів індивідуального захисту, у тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно,
- невжиття заходів щодо перебування людини в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту,
- обслуговування клієнтів без таких засобів захисту в період карантину.
Нагадаємо, цей закон Верховна рада схвалила 17 грудня 2020 року.
Як писало РБК-Україна, нардепи також схвалили за основу і в цілому законопроект про штрафи за відсутність масок в громадських місцях. Розмір штрафу складе від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 гривень).