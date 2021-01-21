Інавгурація Байдена та вибух в Мадриді: новини за 20 січня

У Вашингтоні відбулася інавгурація нового президента США Джо Байдена, Глава ОБСЄ назвала головну умову вступу України до Євросоюзу, в центрі Мадрида прогримів потужний вибух. Детальніше про те, що сталося в середу, 20 січня - в матеріалі РБК-Україна

Байден став 46-м президентом США

Джо Байден став новим президентом Сполучених Штатів. У Вашингтоні відбулася інавгурація нового лідера країни. Обраний президент Америки зробив ряд заяв щодо перемоги демократії, коронавирусу, об'єднання Америки, штурм Капітолія.

У перший же день головування Байден підписав ряд указів.

Голова ОБСЄ назвала головну умову вступу України до Євросоюзу

Головною умовою для вступу України до Європейського союзу є реформи. Положення договору ЄС про критерії для членства поширюються на Україну. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявила голова ОБСЄ Анн Лінде.

За її словами, у України є перспектива вступу в Євросоюз, як і у будь-якої іншої європейської країни.

Біля Яворівського полігону перевернулась військова вантажівка, постраждали 13 бійців

У селі Старичі (Львівська область) перевернулась військова вантажівка. Вантажівка з'їхала з дороги в кювет і перекинулась на лівий бік.

час ДТП у військовому вантажному автомобілі, загалом перебував 31 військовослужбовець. Внаслідок ДТП 13 військовослужбовців отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості, із них 8 осіб госпіталізовано, 5 осіб оглянуто та відпущено у розташування військової частини.

Уряд підвищив зарплати бюджетникам у 2021 році на 30%

Кабінет міністрів підвищив зарплати працівників бюджетних установ. Оклади збільшуються через підвищення мінімальної зарплати в Україні.

З 1 січня оклади зростуть на 20%, а з 1 грудня - ще на 8,3%.

Окупанти хочуть новий "референдум" на Донбасі. Тепер під егідою ООН

Окупаційна влада на Донбасі готова провести новий "референдум" про статус цих територій. Її представники заявили, що нібито запропонували членам Ради безпеки ООН задіяти міжнародно визнані механізми. Про це розповів ватажок так званої "Донецької народної республіки" Денис Пушилін, передає "РИА Новости".

За його словами, заява про готовність задіяти "механізм прямої демократії" є сигналом для світової спільноти.

Обвинуваченого у вбивстві Даші Лук'яненка засудили до 15 років в'язниці

Роздільнянський районний суд Одеської області засудив обвинуваченого у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко Миколи Тарасова до 15 років позбавлення волі. Також він повинен буде виплатити компенсацію родині у розмірі 800 тисяч гривень. Колегія суддів визнала чоловіка винним у викраденні дитини, вбивстві і замаху на зґвалтування.

Перед тим, як суддя почав оголошувати вирок, Тарасов порізав собі шию у залі суду. Обвинуваченого госпіталізували, надали йому медичну допомогу, після чого Він був доставлений на засідання суду для вироку.

Вибух в Мадриді: є жертви та постраждалі

20 січня близько 17:00 за київським часом в центрі Мадрида прогримів потужний вибух. Очевидці одразу ж поширили в соцмережах відео з наслідками вибуху. На відеороликах можна було побачити засипану уламками вулицю і пошкоджену будівлю.

За попередній даними, вибух стався через витік газу. Відомо про трьох загиблих та 11 постраждалих.

Відмова від "Північного потоку-2" і санкції через Навального: Європарламент готує резолюцію

У Європарламенті готують резолюцію для прийняття нових санкцій проти Росії у зв'язку з арештом політика Олексія Навального. Також депутати хочуть зажадати від Євросоюзу зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє Spiegel.

Проект резолюції повинні розглянути в четвер. Її готові підтримати фракції консерваторів, соціал-демократів, лібералів і зелених.

Київ хоче відновити очне навчання у всіх школах з 25 січня

Влада Києва розраховує з 25 січня відновити очне навчання у всіх школах столиці. До навчання в школах повинні повернутися, у тому числі, учні молодших та випускних класів. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

Він додав, що рішення про те, як буде надалі проходити навчальний процес, в кінці тижня повинен прийняти Кабінет міністрів.

До +8: в Україну йде різке потепління

В Україну йде потепління, вже у четвер у деяких областях температура повітря підніметься до +8. Невеликий сніг буде в чотирьох областях. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Синоптики прогнозують, що у більшості областей буде мінлива хмарність.