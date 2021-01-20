Голова ОБСЄ назвала головну умову вступу України до Євросоюзу

Головною умовою для вступу України до Європейського союзу є реформи. Положення договору ЄС про критерії для членства поширюються на Україну.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявила голова ОБСЄ Анн Лінде.

За її словами, у України є перспектива вступу в Євросоюз, як і у будь-якої іншої європейської країни.

"Але це неможливо до тих пір, поки ви не будете відповідати критеріям членства. Саме тому зараз концентрація ваших зусиль має бути на реформах - адже без реформ можливостей для вашого вступу немає", - зазначила Лінде.

Вона підкреслила, що перспектива членства в України є, і вона закріплена в договорі ЄС.

"Він каже, що всі європейські країни, які виконують критерії, можуть претендувати на членство. І це, звичайно, поширюється на Україну", - додала Лінде і висловила надію, що Євросоюз поповниться ще кількома країнами-учасницями.

Нагадаємо, раніше посол Литви Вальдемарас Сарапінас заявив, що Євросоюз може оголосити Україну кандидатом на вступ у 2027 році.

До цього в ЄС прогнозували гострі дебати про євроатлантичний курс України.