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Біля Яворівського полігону перевернулась військова вантажівка, постраждали 13 бійців

Новость на русском → Львівська область, Середа 20 січня 2021 09:20
Біля Яворівського полігону перевернулась військова вантажівка, постраждали 13 бійців Фото: аварійний знак (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У селі Старичі (Львівська область) перевернулась військова вантажівка. В результаті авації постраждали 13 військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-служба департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Вантажівка з'їхала з дороги в кювет і перекинулась на лівий бік. Під час ДТП у військовому вантажному автомобілі, загалом перебував 31 військовослужбовець. Ця аварія сталась в Яворівському районі.

Внаслідок ДТП 13 військовослужбовців отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості, із них 8 осіб госпіталізовано, 5 осіб оглянуто та відпущено у розташування військової частини.

Інші 18 військовослужбовців, які їхали у вказаному автомобілі, на даний час за медичною допомогою не звертались.

Нагадаємо, на південному об’їзді Львова сталося зіткнення легкового автомобіля та вантажівки. Тоді в результаті ДТП одна пасажирка загинула, ще четверо людей були поранені.

Крім того, раніше в Одесі сталася масштабна ДТП. В результаті зіткнення п'яти автомобілів загинули декілька людей.

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