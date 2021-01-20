Відмова від "Північного потоку-2" і санкції через Навального: Європарламент готує резолюцію

У Європарламенті готують резолюцію для прийняття нових санкцій проти Росії у зв'язку з арештом політика Олексія Навального. Також депутати хочуть зажадати від Євросоюзу зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Spiegel.

Проект резолюції повинні розглянути в четвер. Її готові підтримати фракції консерваторів, соціал-демократів, лібералів і зелених. Нові санкції проти Росії можуть бути спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, причетних до затримання і арешту Навального, а також відповідальних за напади на опозиціонерів. Серед таких зазначаються олігархи, ближнє коло президента Росії Володимира Путіна і співробітники провладних медіаресурсів.

Вимога зупинити будівництво "Північного потоку-2" вказується як додатковий інструмент тиску на Росію.

Голосування за санкції пройде в четвер, 21 січня. У разі затвердження працювати нові обмеження у разі вирішення всіх країн Євросоюзу в рамках Ради ЄС.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена проти "Північного потоку-2". Команда Байдена буде вживати заходів, щоб зупинити будівництво газопроводу.

Також відомо, що Німеччина не збирається змінювати свою позицію з питання про добудову трубопроводу "Північний потік-2" на тлі підготовлюваного приходу до влади нової адміністрації США.