Окупанти хочуть новий "референдум" на Донбасі. Тепер під егідою ООН

Окупаційна влада на Донбасі готова провести новий "референдум" про статус цих територій. Її представники заявили, що нібито запропонували членам Ради безпеки ООН задіяти міжнародно визнані механізми.

Про це розповів ватажок так званої "Донецької народної республіки" Денис Пушилін, передає "РИА Новости".

За його словами, заява про готовність задіяти "механізм прямої демократії" є сигналом для світової спільноти.

"...ми готові знову показати наше прагнення до ідеалів і цінностей, заради захисту яких народ виходив на вулиці в 2014 році", - зазначив Пушилін.

Він підкреслив, що окупаційна влада нібито готова сприяти будь-яким міжнародним спостерігачам, якщо буде прийнято рішення про повторний "референдум". А також розкритикував нібито монополію України на освітлення та інтерпретацію подій на Донбасі.

Нагадаємо, раніше ЄСПЛ визнав, що Росія встановила контроль над Кримом ще до "референдуму" у березні 2021 року.

Згідно з чинним законодавством, референдум не може проходити на окремій території України. До кінця січня 2021 року з'явиться новий закон, який, втім, теж передбачає тільки всеукраїнський референдум.

Так звана "ДНР" провела "референдум" на окупованих територіях 11 травня 2014 року через кілька днів після початку антитерористичної операції на Донбасі. На псевдоголосування виносили питання про проголошення "республіки", бажання вступити до Росії та об'єднатися з окупованою частиною Луганської області у Новоросію.