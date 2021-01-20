У Мадриді стався потужний вибух

У Мадриді сьогодні, 20 січня, стався потужний вибух. Інцидент стався в центрі міста.

Про це повідомило агентство EHA News на сторінці в Twitter.

В результаті потужного вибуху були пошкоджені три верхніх поверхи кварталу, розташованого на вулиці Толедо. На місце події вже прибули правоохоронці.

Наразі невідомо, що саме вибухнуло в центрі Мадриду, та чи є загиблі або постраждалі. На відео, які поширюють в соцмережах, можна побачити, що руйнування, завдані вибухом, дійсно великі. Вулиця засипана уламками будинку.

BREAKING: Gas explosion destroys nursing home in Madrid; unknown injuries pic.twitter.com/2E7n5ZDWqG — Stoll News (@StollNews) January 20, 2021

За даними сервісу Google Maps, поблизу будівлі, де стався вибух, розташована католицька церква Ла-Палома.

#BREAKING MORE : There is a powerful explosion in the center of #Madrid. Part of a residential building was destroyed, the reason is currently unknown.#Spain pic.twitter.com/nLB4Cw9tIj — SRB BREAKING NEWS (@news_srb) January 20, 2021

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