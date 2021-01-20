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До +8: в Україну йде різке потепління

Новость на русском → Київ, Середа 20 січня 2021 14:32
До +8: в Україну йде різке потепління Фото: потепління в Україні (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україну йде потепління, вже завтра у деяких областях температура повітря підніметься до +8. Невеликий сніг буде в чотирьох областях.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Синоптики прогнозують, що завтра у більшості областей мінлива хмарність. У західній частині країни температура повітря вдень складе +1+7, а вночі -1-8. У Чернівецькій області вдень буде +6+8.

На півдні України завтра вдень буде +4+7, а вночі від 0 до -9. Також у центральних областях потепліє, вдень буде від -6 до +1, але вночі вдарять сильні морози - від - 9 до -17.

До +8: в Україну йде різке потепління

Снігопади передають в Житомирській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Там вночі похолодає до -20, а вдень буде -1-6. На сході країни вдень буде -4-10, а вночі до -24.

У Києві завтра буде мінлива хмарність, вдень -1+1, а вночі -9-11.

Втім, погода в Україні принесе нову порцію снігопадів вже в найближчі дні. Після чого знову вдарять морози - чергового похолодання слід очікувати вже наприкінці січня.

Нагадаємо, сьогодні в Україні ще сильні морози, у західних областях шквальний вітер та сніг.

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До +8: в Україну йде різке потепління
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин До +8: в Україну йде різке потепління
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