Інавгурація Байдена: основні заяви нового президента США

Сьогодні в США проходить інавгурація нового американського лідера Джо Байдена. Обраний президент Америки зробив ряд заяв, більш детально - у матеріалі РБК-Україна.

Перемога демократії

Свою промову 46-й президент США почав зі слів про перемогу демократії.

"Сьогодні ми святкуємо перемогу демократії. Роль народу визнана. Шановні друзі, демократія перемогла. Ми знову збираємося як одна нація, нероздільна, щоб нести нашу історію. Я дякую своїм попередникам від обох партій", - сказав Байден на початку промови.

Коронавірус

Він також згадав пандемію коронавірусу, яка охопила весь світ, в тому числі й Сполучені Штати.

"Не так багато народів у світовій історії стояли перед такими викликами, як ми зараз. Вірус, який завдає шкоди цілим країнам. За один рік він забрав більше життів, ніж Америка втратила у двох світових війнах. Але століття нашої історії підштовхують нас вперед і поразок більше не буде. Ми маємо багато зробити в цю небезпечну зиму", - заявив президент США.

Об'єднання Америки

Байден на тлі нещодавніх заворушень у США закликав американців об'єднатися для майбутнього Америки.

"Зібрати Америку докупи, об'єднати націю. Я закликаю кожного американця й американку долучитися до мене в цьому завданні. Об'єднатися задля боротьби з ворогами, які стоять перед нами... Боротися з допомогою єдності... Зробити Америку знову єдиною ... Без єдності немає миру, тільки хаос", - наголосив Байден.

Штурм Капітолія

Президент США також відреагував на штурм Капітолія прихильниками Дональда Трампа.

"Ми стоїмо недалеко від місця де у вічному спокої лежать герої, які віддали свої життя за наше сьогодення. Зовсім нещодавно загинули ті, хто намагався зупинити насильство на священній землі. Цього ніколи не станеться, ні сьогодні, ні завтра, ніколи", - заявив Байден.

Президент для всіх американців

У своїй промові Байден закликав забути про розбіжності, адже вони не повинні роз'єднувати суспільство. Він пообіцяв боротися за всіх американців, попри їх погляди.

"Я буду боротися як за тих, хто мене підтримав, так і за тих, хто не підтримав. Це демократія. Це Америка. Право на мирну незгоду найбільша сила цієї нації. Але почуйте мене чітко. Незгода не повинно призводити до роз'єднання. І я клянусь в цьому перед вами. Я буду президентом для всіх американців", - сказав він.

Боротьба з екстремізмом та тероризмом

Американський президент під час промови пообіцяв перемогти екстремізм та тероризм у США.

"Посилення політичного екстремізму, прихильники теорії переваги білих і тероризм в країні - це те, чому ми повинні протистояти ... І ми здобудемо над ними перемогу", - заявив Байден.

Нагадаємо, Байден офіційно став 46-м президент США. Він урочисто склав присягу американського президента.

Додамо, Україна очікує динамічних і драйвових відносин зі Сполученими Штатами після інавгурації Джо Байдена. Пріоритетом у відносинах з Вашингтоном у Києві називають сектор безпеки.