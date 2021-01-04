В Харкові просять призначити вибори, а Супрун попрощалася з українцями: новини за вихідні

На території Закарпатської області стався землетрус, в Харківській міськраді просять парламент призначити перевибори мера, колишня виконуюча обов'язки голови МОЗ Уляна Супрун попрощалася з українцями. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 1-3 січня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні та в світі: останні новини

Підвищення зарплат і пенсій, зростання податків і тарифів: що змінилося з 1 січня

У новому 2021 році на українців очікує ряд змін в соціально-економічній сфері. З 1 січня збільшуються розміри пенсій і мінімальної зарплати. Зросли тарифи на комунальні послуги, але оформити субсидію стало простіше. Для підприємців підвищується ЄСВ і змінюються правила ведення звітності. Більш докладно про всі зміни - в матеріалі РБК-Україна.

В Україні стався землетрус

В Україні в селі Барбово Мукачівського району Закарпатської області стався землетрус. Відділ сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України повідомляє про зафіксовані підземні поштовхи магнітудою близько 1,8 на глибині 3,7 км.

Землетрус стався близько 00:08 за київським часом 2 січня. Інформації про руйнування, викликані сейсмічною активністю на території Закарпатської області, а також про постраждалих немає.

У Харківській міськраді просять парламент призначити перевибори мера

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов звернувся до Верховної ради з приводу виборів у Харкові. Він просить призначити позачергові вибори мера міста через смерть Геннадія Кернеса.

Про політичну ситуацію в Харкові після смерті Кернеса читайте в матеріалі "Без Кернеса. Хто може взяти Харків під контроль".

У Сирії звільнили двох громадянок України і сімох дітей

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що додому повернулися українські громадяни з Сирії - це жінки з дітьми. Кілька років їх утримували у надзвичайно жахливих умовах у таборах для переміщених осіб.

Також радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович написав на своїй сторінці у Facebook, що в таборі, де були українці, утримуються 70 тисяч іноземців, переважна більшість з яких - жінки і діти.

Норвезька компанія відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" через санкції США

Норвезька компанія DNV GL відмовилася від сертифікації газопроводу "Північний потік-2" по завершенню будівництва. Рішення пов'язане з санкціями США щодо трубопроводу. Про це повідомляє Rbc.ru з посиланням на заяву компанії.

У компанії заявили про припинення підтримки проекту "Північний проект-2" до тих пір, поки будуть діяти санкції. Планувалося, що вона видасть дочірньому проектоу "Газпрому" сертифікат відповідності.

Сенат США подолав вето Трампа і затвердив оборонний бюджет з допомогою Україні

Сенат США подолав вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджету на 2021 рік у розмірі 740 мільярдів доларів. Він передбачає 250 мільйонів доларів фінансової підтримки Україні.

За подолання вето Трампа проголосували 80 сенаторів, а 12 - проти. Для подолання вето потрібно було щонайменше 60 голосів.

Меркель не буде йти у канцлери Німеччини

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила з традиційним новорічним зверненням до громадян країни. Вона більше не буде балотуватися в канцлери Німеччини. Про це заявила у відеозверненні.

Меркель заявила, що ніколи за 15 років перебування при владі не проживала рік так важко і не покладала так багато надій на наступний рік. Причиною є пандемія.

Справа Навального: в Bellingcat повідомили про інших жертв отруйників з ФСБ

Ймовірні отруйники російського опозиціонера Олексія Навального з Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ можуть бути причетні до ще кількох убивств. Подробиці будуть відомі до середини січня. Про це журналіст розслідувального порталу Bellingcat Христо Грозєв розповів в ефірі радіостанції "Ехо Москви".

Нагадаємо, Bellingcat оприлюднив розслідування, де йдеться, що до отруєння Олексія Навального отрутою "Новачок" причетні вісім співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

Біткойн вперше подолав позначку в 34 тисячі доларів

Біткойн знову оновив свій ціновий максимум. За добу зростання ціни криптовалюти склало понад 14%. Про це свідчать дані біржі Binance.

Вартість однієї монети 3 січня на 07:30 за київським часом складала 34 102 долари.

Уляна Супрун попрощалася з українцями: як так?!

Уляна Супрун, яка протягом багатьох років давала нам у соцмережах цінні поради і руйнувала медичні міфи, попрощалася з українцями. Колишня в. о. голови МОЗ опублікувала останній пост.

Так на своїй сторінці в Facebook вона побажала всім здорового глузду і дала останню пораду.

Від коронавірусу помер Володимир Корєнєв, який зіграв Іхтіандра в "Людині-амфібії"

Актор Володимир Корєнєв помер у віці 80 років від коронавірусу - життя радянського і російського актора українського походження, який прославився після виходу фільму "Людина-амфібія", в якому він виконав головну роль, обірвалася незабаром після госпіталізації.

Про це повідомила його дочка Ірина Корєнєва. "Він помер, хворів на коронавірус, перебував у червоній зоні", - сказала актриса.

Укргідрометцентр дав прогноз на січень

У січні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень.