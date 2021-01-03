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Біткойн вперше подолав позначку в 34 тисячі доларів

Новость на русском → Світ, Неділя 03 січня 2021 09:41
Біткойн вперше подолав позначку в 34 тисячі доларів Фото: біткойн (flickr.com Marco Verch)
Автор: Юлія Струк

Біткойн знову оновив свій ціновий максимум. За добу зростання ціни криптовалюти склало понад 14%.

Про це свідчать дані біржі Binance.

Вартість однієї монети на 07:30 за київським часом складала 34 102 долари.

Coindesk повідомляв, що в піку за останні 24 години ціна біткойну становила 33 895 доларів, а зараз він торгується за 33,7 тисячі доларів.

Нагадаємо, криптовалюта біткойн увечері 2 січня перевищила позначку в 33 тисячі доларів.

Криптовалюта почала дорожчати вдень 2 січня. О 14:00 ціна біткойну становила 29 753 доларів.

Як писало РБК-Україна, аналітики прогнозують продовження позитивного тренду до моменту взяття позначки 30 тисяч доларів. Після цього на ринку криптовалют може пройти масштабна корекція через екстремальний продаж цифрового активу.

РБК-Україна в матеріалі "Рекорд за рекордом: чому зростає ціна біткойну" повідомляло, що фінансовий конгломерат Morgan Stanley пов'язує цінової ривок з великими вливаннями Федеральної резервної системи США і інших центробанків в економіку.

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