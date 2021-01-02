Норвезька компанія відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" через санкції США

Норвезька компанія DNV GL відмовилася від сертифікації газопроводу "Північний потік-2" по завершенню будівництва. Рішення пов'язане з санкціями США щодо трубопроводу.

Про це повідомляє Rbc.ru з посиланням на заяву компанії.

У компанії заявили про припинення підтримки проекту "Північний проект-2" до тих пір, поки будуть діяти санкції. Планувалося, що вона видасть дочірньому проектоу "Газпрому" сертифікат відповідності.

"DNV GL припинить всі заходи по перевірці трубопровідної системи Nord Stream 2 згідно з санкціями і до тих пір, поки ці санкції залишаються в силі. Ми реалізуємо план щодо згортання нашої підтримки проекту", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, у п'ятницю, 1 січня, сенат США подолав вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджету на 2021 рік. Він включає положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проектів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

У кінці грудня компанія Nord Stream 2 заявила про завершення будівництво ділянки газопроводу "Північний потік-2" у винятковій економічній зоні Німеччини. Будівництво тривало з початку грудня після річної перерви.