У Сирії звільнили двох громадянок України і сімох дітей. Президент відреагував

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що додому повернулися українські громадяни з Сирії - це жінки з дітьми. Кілька років їх утримували у надзвичайно жахливих умовах у таборах для переміщених осіб.

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

За його словами, для держави це було одним із найскладніших завдань останнього часу - дістати їх звідти.

"Для цього працювали і наші дипломати, і спецслужби України, і партнерські спецслужби. Це про реальну, а не фейкову спецоперацію. Це про те, як усе відбувається в реальному житті, а не в бойовиках чи на ток-шоу", - зазначив він.

Зеленський пояснив, що на заваді стояли інтенсивні бойові дії в Сирії, а потім карантин. Але, як він заявив, Україна повертатиме додому всіх своїх громадян.

"Скажу більше: якщо громадянство України є, то це вже достатня підстава для того, щоб держава мобілізувала увесь свій ресурс на допомогу", - заявив він.

Також радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович написав на своїй сторінці у Facebook, що в таборі, де були українці, утримуються 70 тисяч іноземців, переважна більшість з яких - жінки і діти.

Забрати своїх громадян до сих пір вдалося тільки США, ФРН, Нідерландам, Казахстану та Узбекистану, додав він.

"Проте, сьогодні дев'ять громадян України, з них семеро - діти, повернулися додому. Одна з мам родом з Криму, друга - з Кременчука. Волею долі, вони виявилися двічі заручниками - окупантів в Криму і ситуації на Близькому Сході. Тепер вони вільні і вдома", - зазначив він.

Нагадаємо, США посилили свою присутність в Сирії після низки сутичок з російськими військами, які загострили напруженість у країні. Ці кроки мали стати сигналом для Росії.

США оголосили про введення санкцій проти сирійського бізнесмена, а також дев'яти компаній, які є близькими бізнес-партнерами режиму Башара Асада в Сирії.