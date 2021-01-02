Підвищення зарплат і пенсій, зростання податків і тарифів: що змінилося з 1 січня

У новому 2021 році на українців очікує ряд змін в соціально-економічній сфері. З 1 січня збільшуються розміри пенсій і мінімальної зарплати. Зросли тарифи на комунальні послуги, але оформити субсидію стало простіше. Для підприємців підвищується ЄСВ і змінюються правила ведення звітності. Більш докладно про всі зміни - в матеріалі РБК-Україна.

Мінімальна зарплата зросла на 20%

У Держбюджеті на 2021 рік закладено збільшення розміру мінімальної заробітної плати до 6000 гривень з 1 січня. Наступне підвищення заплановано з 1 грудня до 6500 гривень.

У форматі погодинної оплати "мінімалка" виросте з 1 січня до 36,11 гривень за годину, а з 1 грудня - до 39,12 гривень.

Варто відзначити, що в 2020 році мінімальна зарплата також підвищувалася двічі: з 1 січня 2020 року - 4723 гривні; з 1 вересня - 5000 гривень.

Як зміниться прожитковий мінімум

Державний бюджет України на 2021 рік передбачає прожитковий мінімум з 1 січня на тому ж рівні, який був встановлений в грудні 2020 року, з підвищенням його розміру 1 липня.

Так, базовий показник з нового року встановлюється в розмірі 2189 гривень. 1 липня відбудеться підвищення до 2294 гривень, а 1 грудня - до 2393 гривень.

Для різних соціальних груп населення розмір прожиткового мінімуму відрізняється:

для дітей до 6 років: з 1 січня 2021 - 1921 гривня; з 1 липня - 2013 гривень; з 1 грудня - 2100 гривень;

для дітей 6 - 18 років: з 1 січня - 2395 гривень; з 1 липня - 2510 гривень; з 1 грудня - 2618 гривень;

для працездатних осіб: з 1 січня - 2270 гривень; з 1 липня - 2379 гривень; з 1 грудня - 2481 гривня;

для непрацездатних: з 1 січня - 1769 гривень; з 1 липня - 1854 гривні; з 1 грудня - 1934 гривні.

Поетапне підвищення пенсій

У зв'язку із зростанням мінімальної зарплати 1 січня відбулося збільшення розміру пенсійних виплат з 2100 гривень до 2400 гривень для осіб старше 65 років, які мають трудовий стаж понад 30 років (для жінок) або 35 років (для чоловіків).

1 березня 2021 планується індексація пенсій на 11%, а 1 квітня працюючим пенсіонерам зроблять перерахунок з урахуванням зарплати за час роботи на пенсії і набутого стажу.

Наступний етап підвищення виплат - 1 липня. Відбудеться перерахунок пенсій і надбавок до них через збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних з 1769 до 1854 гривень і надбавок до них.

Для осіб від 65 років зі стажем 30/35 років 1 липня пенсії зростуть з 2400 до 2600 гривень. Також буде введена щомісячна виплата 400 грн для осіб 75-80 років, а якщо у них є стаж 20/25 років - пенсія складе не менше 2500 гривень.

Для осіб від 80 років розмір мінімальної пенсії з 1 липня 2021 складе 2600 гривень при наявності стажу 20/25 років, зберігається додаткова щомісячна виплата - 500 грн.

З 1 грудня 2021 роки відбудеться підвищення прожиткового мінімуму, завдяки чому мінімальна пенсія зросте до 1934 гривень.

Тарифи на комунальні послуги

Кабмін прийняв рішення про скасування пільгового тарифу на електроенергію для населення. Раніше на перші спожиті 100 кВт була встановлена ​​вартість 90 копійок за кВт.год.

З 1 січня 2021 року фіксована вартість 1 кВт для побутових споживачів складе 1,68 грн. Це єдиний тариф на весь обсяг спожитої електроенергії, він буде діяти до 31 березня 2021.

Крім того, з нового року зросли тарифи на газопостачання. Ціна за послуги з транспортування газу з 1 січня 2021 підвищується у 20 з 22 операторів газорозподільних мереж по Україні. Наприклад, в "Київоблгаз" тариф на розподіл газу складе 1,55 грн за кубометр, замість 0,81 грн. "Київгаз" підвищить вартість з 0,28 грн до 0,32 грн за 1 куб.м.

Компанії-постачальники газу також збільшать вартість 1 куб.м. блакитного палива для побутових споживачів. Так, "Нафтогаз" встановив тариф на січень 2021 в розмірі 7,22 грн/куб.м, що на 14% вище грудневого тарифу 6,33 грн/куб. м.

Спрощення оформлення субсидій

Уряд удосконалив порядок надання державної допомоги на оплату комунальних послуг. З нового року для оформлення субсидії більше не потрібно відвідувати Управління соцзахисту (особистий прийом громадян з 2021 року припиняється).

Заяву для призначення субсидії можна подати онлайн на офіційному сайті, в додатку "Дія", відправити поштою або оформити в місцевій громаді.

Також розширено перелік осіб, які можуть претендувати на допомогу від держави при оплаті "комуналки":

право на субсидію отримали українці, родичі яких офіційно працюють за кордоном, або перебувають за межами країни в період догляду за дитиною до 3 років;

громадяни, які не мають доходів і за законодавством звільнені від сплати ЄСВ (раніше цій категорії населення субсидію призначали тільки за рішенням комісії).

особи, які набули право власності на нерухоме майно за останній рік, в т.ч. шляхом успадкування.

Нові правила мікрокредитування

Так звані мікрокредити користуються високим попитом у населення. У зв'язку з чим восени 2020 року Верховна рада прийняла закон, який регулює порядок надання споживчих кредитів і норми правовідносин у цій сфері. 1 січня 2021 закон набуває чинності.

Договір терміном дії на 1 місяць з сумою кредиту, що не перевищує розмір мінімальної зарплати (6 тисяч грн), відноситься до категорії споживчих і регулюється відповідним законом.

Загальна сума штрафів та пені за порушення зазначеного договору не може бути вище двократного розміру суми, отриманої споживачем за умовами договору, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.

Забороняється зміна розміру процентної ставки по кредиту, зміна порядку її розрахунку та порядку сплати відсотків.

При оформленні кредитного договору споживач зобов'язаний дати згоду на доступ до його кредитної історії, її зберігання та поширення через бюро кредитних історій. У разі незгоди клієнта на надання даної інформації, кредитна організація повинна відмовити йому в оформленні договору.

Закон обмежує кількість "швидких" кредитів для одного споживача, таким чином захищаючи фінансові організації від зростання проблемної заборгованості.

Податки для ФОП

З 2021 підвищуються податки для фізичних осіб-підприємців, що пов'язано зі збільшенням мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.

1 січня розмір Єдиного соціального внеску для ФОП зріс із 1100 грн до 1320 грн (22% від мінімальної зарплати). Наступне підвищення відбудеться з 1 грудня 2021 - ЄСВ складе 1430 грн.

Єдиний податок для ФОП 1 групи складе 227 грн (10% від прожиткового мінімуму на січень 2021), для 2 групи - 1200 грн (20% від мінімальної зарплати). ФОП 3 групи сплачують єдиний податок в розмірі 5% від доходу або 3% + ПДВ.

При цьому ФОП першої групи звільняються від сплати ЄСВ та єдиного податку в період з грудня 2020 по травень 2021 року включно. Відповідне рішення прийняв парламент в рамках підтримки бізнесу під час карантину через коронавірус.

Також в новому році встановлюються граничні обсяги доходів для кожної з груп ФОП, вони прив'язуються до розміру мінімальної зарплати. Неперевищення даних показників є однією з умов застосування спрощеної системи оподаткування:

перша група - 167 мінімальних зарплат;

друга група - 834 мінімальні зарплати;

третя група - 1167 мінімальних зарплат.

Які ще зміни чекають на підприємців

З настанням 2021 року змінився порядок ведення касових операцій в національній валюті для ФОП. Так, скасовується обов'язкове ведення Книги обліку доходів.

Прийнятий Верховною радою закон стосується фізосіб-підприємців першої та другої груп і ФОП третьої групи, які не є платниками ПДВ. Таким підприємцям можна вести облік в будь-якій зручній формі (електронна або паперова) із зазначенням суми доходу за місяць.

Парламент відстрочив ще на рік введення касових апаратів для ФОП раніше плановане з 1 січня 2021 року.

Обов'язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) скасовано до 2022 року для ФОП, які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп, чий річний дохід не перевищує граничного обсягу доходу для першої групи платників єдиного податку.

Винятком є ​​підприємці, які здійснюють діяльність у сферах з ризиками від сплати податків (продаж ювелірних виробів, складної побутової техніки, надання платних медпослуг, реалізація медичних препаратів і товарів).