Сенат США подолав вето Трампа і затвердив оборонний бюджет з допомогою Україні
Сенат США подолав вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджету на 2021 рік у розмірі 740 мільярдів доларів. Він передбачає 250 мільйонів доларів фінансової підтримки Україні.
Про це повідомляє телеканал C-Span 2.
За подолання вето Трампа проголосували 80 сенаторів, а 12 - проти. Для подолання вето потрібно було щонайменше 60 голосів.
Раніше вето президента подолала нижня палата Конгресу - Палата представників. Разом з Сенатом вони остаточно затвердила оборонний бюджет на 2021-й фінансовий рік.
Військова допомога Україні надається в рамках ініціативи сприяння в сфері безпеки, які підуть на підтримку і допомогу Збройним силам України.
Крім того, законопроект містить положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проектів "Північний потік-2" і "Турецький потік".
Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп продовжив кілька імміграційних заборон. Вони блокують в'їзд в країну багатьох охочих отримати грін-карту і тимчасових іноземних робітників.