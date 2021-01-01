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Сенат США подолав вето Трампа і затвердив оборонний бюджет з допомогою Україні

Новость на русском → Норвегія, П'ятниця 01 січня 2021 21:10
Сенат США подолав вето Трампа і затвердив оборонний бюджет з допомогою Україні Фото: сенат США (cnn.com)
Автор: Роман Тверденко

Сенат США подолав вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджету на 2021 рік у розмірі 740 мільярдів доларів. Він передбачає 250 мільйонів доларів фінансової підтримки Україні.

Про це повідомляє телеканал C-Span 2.

За подолання вето Трампа проголосували 80 сенаторів, а 12 - проти. Для подолання вето потрібно було щонайменше 60 голосів.

Раніше вето президента подолала нижня палата Конгресу - Палата представників. Разом з Сенатом вони остаточно затвердила оборонний бюджет на 2021-й фінансовий рік.

Військова допомога Україні надається в рамках ініціативи сприяння в сфері безпеки, які підуть на підтримку і допомогу Збройним силам України.

Крім того, законопроект містить положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проектів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп продовжив кілька імміграційних заборон. Вони блокують в'їзд в країну багатьох охочих отримати грін-карту і тимчасових іноземних робітників.

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