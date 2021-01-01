У Харківській міськраді просять парламент призначити перевибори мера

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов звернувся до Верховної ради з приводу виборів у Харкові. Він просить призначити позачергові вибори мера міста через смерть Геннадія Кернеса.

Про це повідомляє телеканал АТН.

Терехов не уточнив, коли Рада повинна розглянути прохання.

"Ми зробили все у встановленому законом порядку", - сказав він.

Нагадаємо, Геннадій Кернес помер у німецькій клініці "Шаріте" від наслідків захворювання коронавірусом. Похорон голови Харкова відбулися 23 грудня.

Зазначимо, політолог Володимир Фесенко назвав можливих кандидатів на перевиборах у Харкові після смерті мера Геннадія Кернеса. У цьому списку кілька людей.

Більше про політичну ситуацію в Харкові після смерті Кернеса читайте в матеріалі "Без Кернеса. Хто може взяти Харків під контроль".

Раніше у Верховній раді повідомили ймовірні дати перевиборів мера Харкова.