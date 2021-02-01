Росія ініціювала засідання Радбезу ООН по Україні. Обговорять мінські угоди
Російська Федерація ініціювала засідання Ради безпеки ООН по Україні. 11 лютого на засіданні Радбезу ООН обговорять мінські угоди.
Про це свідчить програма засідань Ради безпеки ООН.
Проте в самому календарі немає ніякої інформації про призначене засідання, крім того, що його ініціювала Росія.
Водночас російське агентство "ТАСС" з посиланням на джерела повідомило, що засідання відбудеться у зв'язку з шестиліттям підписання мінських угод.
Засідання Радбезу ООН пройде по відеозв'язку у відкритому форматі.
Відзначимо, що 2 грудня минулого року Рада безпеки ООН обговорив виконання мінських домовленостей. Ініціатором обговорення виступила Росія.
Великобританія, Сполучені Штати і Естонія виступили із заявами про те, що обговорення ситуації на Донбасі в Раді безпеки ООН було провокацією з боку Росії. Москва не може бути посередником, оскільки є стороною конфлікту на сході України
При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація намагалася легітимізувати представників ОРДЛО в Радбезі ООН.