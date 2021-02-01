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Росія ініціювала засідання Радбезу ООН по Україні. Обговорять мінські угоди

Новость на русском → Нью-Йорк, Понеділок 01 лютого 2021 21:26
Росія ініціювала засідання Радбезу ООН по Україні. Обговорять мінські угоди Фото6 постпред РФ при ООН Василь Небензя (flickr.com/worldeconomicforum)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація ініціювала засідання Ради безпеки ООН по Україні. 11 лютого на засіданні Радбезу ООН обговорять мінські угоди.

Про це свідчить програма засідань Ради безпеки ООН.

Проте в самому календарі немає ніякої інформації про призначене засідання, крім того, що його ініціювала Росія.

Водночас російське агентство "ТАСС" з посиланням на джерела повідомило, що засідання відбудеться у зв'язку з шестиліттям підписання мінських угод.

Засідання Радбезу ООН пройде по відеозв'язку у відкритому форматі.

Відзначимо, що 2 грудня минулого року Рада безпеки ООН обговорив виконання мінських домовленостей. Ініціатором обговорення виступила Росія.

Великобританія, Сполучені Штати і Естонія виступили із заявами про те, що обговорення ситуації на Донбасі в Раді безпеки ООН було провокацією з боку Росії. Москва не може бути посередником, оскільки є стороною конфлікту на сході України

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація намагалася легітимізувати представників ОРДЛО в Радбезі ООН.

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