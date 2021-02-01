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Зеленський про невиконання Будапештського меморандуму: це зрада для України

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 лютого 2021 11:04
Зеленський про невиконання Будапештського меморандуму: це зрада для України Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський назвав зрадою невиконання Будапештського меморандуму. У XXI столітті досі діють традиції середньовіччя, коли діє не сила домовленостей, а просто сила.

Про це заявив український лідер в інтерв'ю Axios, перадає прес-служба Офісу президента.

За його словами, будь-які світові дипломатичні домовленості від моменту, коли не виконується Будапештський меморандум, "помножені на нуль", бо країни тепер менше довіряють один одному.

"Загалом я вважаю, що це зрада стосовно України. Я вважаю, що це велика помилка", - заявив він.

Президент України вважає, що ядерна зброя - це дуже погано. Але якби вона була, то російського вторгненням б не було.

"Тому що ми завжди могли б говорити на рівних з Російською Федерацією та з усім світом. Ось і все", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Україна закликала міжнародну спільноту посилити тиск на Росію. Москва повинна повернутися до виконання положень Будапештського меморандуму, говорилося в заяві МЗС.

До цього у Німеччині заявляли, що Україні не вдасться отримати гарантії за Будапештським меморандумом. Берлін пояснив, що документ є політичною декларацією, а не міжнародним договором.

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