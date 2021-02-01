Зеленський: я б у 2014 році "зелених чоловічків" у Крим не пустив

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що Росія не захопила б Крим, якби б в той час, в 2014 році, президентом був він. За його словами, українська влада тоді б не пустила "зелених чоловічків".

Про це він заявив в інтерв'ю американському виданню Axios, передає прес-служба Офісу президента.

"Якщо б я тоді був президентом, ми б там всі померли в Криму, але ми б туди "зелених чоловічків" не пустили", - заявив він.

За його словами, коли він приїхав на першу зустріч нормандського формату, то партнери йому сказали, що питання Криму не піднімається.

"Тоді я запитав партнерів і Росію: "Назвіть ту площадку, де є адженда говорити про Крим. Чи ви хочете сказати, що ми повинні поставити хрест на Криму і не згадувати, що це наша територія? Я як новий президент цього не можу собі дозволити. Не хочу. І я це ніколи не прийму", - заявив він.

У зв'язку з цим, він заявив, що паралельно з нормандським потрібно робити ще один формат переговорів.

Зазначимо, під час анексії Криму в. о. президента був спікер Ради Олександр Турчинов, якого після дострокових виборів пізніше в тому році змінив Петро Порошенко.

Нагадаємо, Володимир Зеленський допустив загальну мобілізацію в разі нового нападу Росії - наприклад, з території окупованого Криму. Президент України зазначив, що це призведе до повномасштабної війни.