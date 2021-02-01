На Донбасі зник боєць ООС, він може бути на окупованій території

На Донбасі в районі проведення Операції об'єднаних сил зник український військовослужбовець. Це сталося під час його чергування.

Про це повідомляє прес-служба оперативно-тактичного угруповання "Схід" на своїй сторінці в Facebook.

Зникнення бійця помітили ще ввечері 28 січня під час перевірки особового складу, проте пошук не дав результатів.

"Військовий зник під час чергування на одному зі взводних опорних пунктів. Зброя та набої залишилися на місці служби. Товаришами по службі характеризується як людина винятково спокійна та виважена, конфліктних ситуацій ні з ким не мав", - відзначають у підрозділі.

За наявною у "Сходу" інформацією, боєць зараз знаходиться на окупованій території. Тривають слідчі дії та встановлення всіх обставин.

Як пишуть сепаратистські ЗМІ, 28 січня на окуповану територію нібито перейшов військовослужбовець першої танкової бригади Збройних сил України Анатолій Тараненко. Представники бойовиків заявили, що він нібито втік, але на окупованій території "його життю нічого не загрожує".

При цьому оперативно-тактичне угруповання "Схід" у своєму повідомленні не уточнює ім'я бійця, який зник з бойового поста.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилися фото в'язниці "Ізоляція", яка знаходиться в окупованому Донецьку. Окупаційна влада утримує у ній українських полонених.

Як писало РБК-Україна, з початку січня 2021 роки кількість незаконно утримуваних українців на окупованих територіях Донецької та Луганської областей зросла.

Зараз проросійські бойовики на Донбасі незаконно утримують щонайменше 267 українців.