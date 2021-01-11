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США ввели санкції проти України за втручання у вибори. У списку нардеп від "СН"

Новость на русском → Вашингтон, Понеділок 11 січня 2021 17:48
США ввели санкції проти України за втручання у вибори. У списку нардеп від "СН" Фото: Олександр Дубінський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство фінансів США ввело санкції проти низки фізичних осіб та медіа з України через втручання у президентські вибори. У санкційному списку опинився чинний народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

Про це йдеться в заяві на сайті американського Мінфіну.

Як повідомило міністерство, крім Дубінського, санкцій були накладені на:

  • Дмитра Ковальчука:
  • екс-прокурора Константина Кулика;
  • колишнього нардепа Олександра Онищенка;
  • засновника ТРК "Ера" Антона Симоненка;
  • екс-співробітника посольства України в США Андрія Теліженка;
  • адміністратора NabuLeaks Петра Журавля.

В Мінфіні США Дубінського, Онищенка, Телиженка, Кулика та інших пов'язують з народним депутатом Андрієм Деркачем, на якого раніше також наклали санкції за втручання у вибори.

Деркач публікував інформацію, яка компроментувала тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена. У Мінфіні США Деркача називають "агентом російських спецслужб".

У списку санкцій також інформаційні ресурси ТРК "Ера", Only News, NabuLeaks та "Скептик".

Нагадаємо, у жовтні минулого року соцмережа Facebook видалила акаунт нардепа Деркача. Сторінку політика заблокували через втручання в американські вибори.

Додамо, санкції проти Деркача ввели у вересні 2020 року. Він потрапив у "чорний список" після публікації записів розмов нібито Байдена і п'ятого президента України Петра Порошенка.

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