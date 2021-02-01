ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Підготовка замаху на генерала СБУ: перевіряють причетність Росії

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 лютого 2021 19:30
Підготовка замаху на генерала СБУ: перевіряють причетність Росії Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України детально вивчає можливі зв'язки колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного зі спецслужбами Російської Федерації. Його підозрюють в організації замовного вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Як видно з окремих аудіозаписів, опублікованих у ЗМІ, ймовірно, не обійшлося тут і без російського сліду. Тому буде детально вивчений можливий зв'язок підозрюваного зі спецслужбами країни-агресора", - заявив глава СБУ Іван Боканов під час виступу на закритому засіданні Комітетів Верховної ради.

За його словами, приводом для приготування замовного вбивства керівника внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова є його професійна діяльність, бо він не дозволяв злочинної групи призначити своїх людей на посади в СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ опублікувало аудіо-, відео - і фотодокази, що колишній заступник глави відомства Дмитро Нескоромний причетний до замаху на генерала Андрія Наумова.

Раніше полковника спецпідрозділу Служби безпеки України "Альфа" Андрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Як замовника підозрюють колишнього заступника глави СБУ Дмитра Нескоромного.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Служба безпеки України Російська Федерація заказчики
NEWS
Україна на карантині. Що заборонено і чи повернуть поділ на "зони"
Анна Березинаредактор стрічки новин Україна на карантині. Що заборонено і чи повернуть поділ на "зони"
DAILY
Групові ігри. Що відбувається в "Слузі народу" і хто її контролює
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Групові ігри. Що відбувається в "Слузі народу" і хто її контролює