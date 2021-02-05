Арбітраж відхилив позов Коломойського, а під каналом "НАШ" відбулися зіткнення: новини за 4 лютого
Під каналом "НАШ" відбулися сутички, арбітраж відмовив Коломойському і Боголюбову у стягненні з України 6 млрд доларів, в Україні йде чергове похолодання. Детальніше про те, що сталося у четвер, 4 лютого - в матеріалі РБК-Україна
Коронавірус в Україні і в світі: останні новини
- Карантин в Україні буде продовжено мінімум до 30 квітня 2020 року. Однак, швидше за все, це не кінцева дата.
- У Хмельницькій області виявили спалах коронавірусу. Там повідомили про 429 нових заражень. До цього, згідно зі статистикою, з початку літа там не було нових заражень.
- Вакцина від COVID американської компанії Pfizer не потребує спеціальних умов зберігання чи транспортування незважаючи на те, що зберігається при температурі нижче -70. Вона поставляється в спеціальних боксах, які підтримують потрібну температуру. Про це повідомила генеральний директор Pfizer Ukraine Зоряна Цілик.
- Кілька країн Європейського союзу можуть перепродати Україні вакцину від COVID. Але поки в уряді не можуть назвати ці країни.
- В Україні будуть прищеплювати від коронавірусу тих людей, які перехворіли COVID-19. Однак якщо для цього не буде протипоказань.
- Посилені протиепідемічні заходи збережуться до весни 2022 року. Про це повідомив начальник управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан.
- Київ при переході на адаптивний карантин в Україні буде постійно в "помаранчевій зоні". На це впливають відразу кілька факторів.
- Вакцинація від COVID поки вважається недостатньо надійним параметром для вільних поїздок до країн Європейського союзу. А на тлі появи нових штамів заходи з безпеки будуть додатково переглянуті.
Санкції проти "каналів Медведчука" оскаржили у Верховному суді
Верховний суд отримав позови щодо указу президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти трьох телеканалів - 112, NewsOne та ZIK. Позови подали двоє громадян України. Про це повідомила прес-служба Верховного суду.
Нагадаємо, ввечері 2 лютого Зеленський наклав санкції на телеканали 112, NewsOne та ZIK, а також їх власника Тараса Козака, який є соратником нардепа Віктора Медведчука.
Під каналом "НАШ" сталися сутички
4 лютого під каналом "НАШ" у Києві сталися сутички між учасниками протесту та правоохоронцями. В результаті було затримано чотирьох мітингувальників. Вони вимагали закрити телеканал.
Один з затриманих у відділку поліції погрожував стрибнути з вікна, якщо правоохооронці не виконають його вимоги.
Аваков про загострення на Донбасі: жодного мирного процесу вже немає
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про різке загострення ситуації на Донбасі. За його словами, вже немає жодного мирного процесу, а йде війна. Про це йшлося в ефірі ток-шоу "Право на владу".
Як розповів міністр, через це загострення президент Володимир Зеленський був змушений послати на лінію фронту головнокомандувача Збройними силами Руслана Хомчака.
Арбітраж відмовив Коломойському та Боголюбову у стягненні з України 6 млрд доларів
Стокгольмський арбітраж не підтримав позов олігарха Ігоря Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова до України у справі "Укрнафти". Арбітраж відмовився розглядати позов щодо стягнення з України понад 6 млрд доларів.
Нагадаємо, в матеріалі "Складне розлучення: як "Нафтогаз" і Коломойський намагаються поділити "Укрнафту" РБК-Україна писало, що акціонери подали в Стокгольмський арбітраж.
США готові працювати з Китаєм і "змусять платити" Росію: основне з заяви Байдена
Президент США Джо Байден виступив 4 лютого в Білому домі. Його виступ стосувався відносин США з Росією, Китаєм і ще низки питань.
Центральною лінією всього виступу Байдена була теза про те, що "Америка повертається на світову арену" - на противагу зовнішній політиці, яку проводив Трамп, детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
В Україну йде чергове похолодання: температура різко впаде до двозначних морозів
Погода в Україні в найближчу добу знову влаштує температурні гойдалки. Очікується сильне похолодання в більшості областей країни, місцями температура впаде нижче 10 градусів морозу.
Як розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, різке похолодання буде супроводжуватися сильним штормовим вітром і місцями дощами.