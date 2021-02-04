МОЗ про щеплення перехворілих на COVID-19: якщо не буде протипоказань

В Україні будуть прищеплювати від коронавірусу тих людей, які перехворіли COVID-19. Однак якщо для цього не буде протипоказань.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю з медичним експертом ЮНІСЕФ.

"Вакцинувати від коронавірусу людину, який їм перехворіла, можна. Але якщо це не прописано в інструкції виробника імунобіологічних препаратів", - заявив він.

За словами Ляшка, якщо медичний працівник або інша людина, яка перехворіла COVID, виявить бажання вакцинуватися, то щеплення буде зроблено. Однак перехворілих на коронавірус, можуть не вакцинувати за умови обмеженого доступу до вакцин від COVID.

"Є обмежений доступ до вакцин. Якщо у нас не буде збою в графіку поставки або інші речі, то ми можемо рекомендувати відстрочити вакцинацію людей, що перехворіли на 3 - 6 місяців Оскільки після хвороби у них може бути захист на цей конкретний період", - зазначив головний санлікар.

Нагадаємо, Ляшко заявив, що в Україні мають намір робити до 5 млн щеплень від коронавірусу щомісяця. При цьому в разі необхідності кількість щеплень можуть збільшити вдвічі.

Раніше повідомлялося, що Україна планує почати вакцинацію орієнтовно з 15 лютого. Вона проходитиме у п'ять етапів.

При цьому Центр громадського здоров'я спільно з ВООЗ проведе семінари для українських медиків з вакцинації.