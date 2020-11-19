Объявлен победитель конкурса эскизов на большой герб Украины
Стал известен победитель конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины. Первую премию получил проект киевского художника Алексея Кохана.
Об этом в Facebook сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
По его словам, в конкурсе участвовали 112 работ, лучшие выбирало жюри, в состав которого вошел автор малого герба Украины Андрей Гречило.
Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого государственного герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и знака Княжеского государства Владимира Великого, то есть малый государственный герб.
Ткаченко добавил, что теперь Министерство юстиции подготовит законопроект о государственных символах. Если нардепы поддержат его конституционным большинством, то Украина официально получит большой герб
Фото: эскиз-победитель
Напомним, Верховная рада Украины объявила конкурс на лучший эскиз большого государственного герба.
Ранее сообщалось, что парламент разработает законопроект о государственных символах Украины, порядке их использования и охране.