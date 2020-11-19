Объявлен победитель конкурса эскизов на большой герб Украины

Фото: эскиз, который победил в конкурсе (facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua)

Стал известен победитель конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины. Первую премию получил проект киевского художника Алексея Кохана.

Об этом в Facebook сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, в конкурсе участвовали 112 работ, лучшие выбирало жюри, в состав которого вошел автор малого герба Украины Андрей Гречило.

Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого государственного герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и знака Княжеского государства Владимира Великого, то есть малый государственный герб.

Ткаченко добавил, что теперь Министерство юстиции подготовит законопроект о государственных символах. Если нардепы поддержат его конституционным большинством, то Украина официально получит большой герб

Фото: эскиз-победитель

Напомним, Верховная рада Украины объявила конкурс на лучший эскиз большого государственного герба.

Ранее сообщалось, что парламент разработает законопроект о государственных символах Украины, порядке их использования и охране.