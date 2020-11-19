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ЕС больше не выделит ни одного евро правительству Лукашенко, - Боррель

Новина українською → Минск, Четверг 19 ноября 2020 17:15
ЕС больше не выделит ни одного евро правительству Лукашенко, - Боррель Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз больше не выделит ни одного евро правительству Александра Лукашенко. Все предназначенные для Беларуси деньги будут переданы гражданскому обществу.

Об этом на пресс-конференции заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, больше никакие ресурсы не будут предоставлены правительству Лукашенко, только гражданскому обществу Беларуси.

"Пока мы не можем дать исчерпывающий ответ о том, какие каналы мы будет для этого использовать. Но будьте уверены, ни единого евро больше Европейский союз не предоставит белорусскому правительству", - отметил Боррель.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз расширит санкции против Беларуси на компании и предпринимателей, которые поддерживают режим Лукашенко.

Сегодня стало известно, что ЕС начал подготовку третьего пакета санкций против Беларуси. Ожидается, что он будет сформирован до конца ноября или в начале декабря. До этого Литва и Польша предложили Евросоюзу ввести санкции против белорусских предприятий, которые поддерживают Лукашенко.

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