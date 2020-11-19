Названа причина обысков в музее Революции достоинства в Киеве

Правоохранители объяснили причины обысков в музее Революции достоинства в Киеве. Следователи подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным следствия, проводится досудебное расследование по делу по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили в полиции, в конце 2018 года музеем Революции достоинства был заключен договор на выполнение строительных работ с ООО. Также был перечислен на счет авансовый платеж в размере более 111 млн гривен для выполнения строительных работ. По данным полиции, строительство так и не началось.

"Согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту, по состоянию на март 2020 года, составлял 9 878 517 гривен. Также выявлены финансовые нарушения и в музее Революции достоинства, что привело к убыткам на сумму почти 4 миллиона гривен" , - говорится в сообщении.

Также в пресс-центре Службы безопасности Украины сообщили, что следователи подозревают должностных лиц мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.

Как отмечается, правоохранители проводят обыски в служебных помещениях музея Революции достоинства, компании - генподрядчика и по месту жительства соответствующих должностных лиц.

Сегодня утром стало известно, что полиция проводит обыски в Национальном музее Революции достоинства.

Ранее сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований продолжают заочные расследования по делам Майдана.