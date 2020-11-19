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Зеленский одобрил штрафы за отсутствие маски в общественных местах

Новина українською → Киев, Четверг 19 ноября 2020 13:29
Зеленский одобрил штрафы за отсутствие маски в общественных местах Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие маски в общественных местах и транспорте. За такое нарушение теперь грозит штраф от 170 до 255 гривен.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что Зеленский подписал закон, которым статья 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях дополняется частью второй, которая предусматривает наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов (от 170 до 255 гривен). Такой штраф грозит за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без маски во время карантина.

У Зеленского отмечают, что закон принят для предотвращения распространения коронавирусной болезни в стране.

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что 75% украинцев поддерживают введение штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок.

До этого министр юстиции Денис Малюська заявил, что с принятием нового закона о штрафах за нарушение карантина не будут наказывать за отсутствие маски на улице.

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