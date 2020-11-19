Полиция проводит обыски в музее Революции достоинства

Полиция проводит обыски в Национальном музее Революции достоинства. Они также проходят и дома у директора музея.

Об этом сообщает пресс-служба музея на странице в Facebook.

"У нас обыск! В эти минуты как раз открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции достоинства, поэтому... детали позже", - сообщили в музее.

На фото зафиксировано, что обыск проводят сотрудники полиции отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления.

Директор музея Игорь Пошивайло заявил, что обыски проходят и у него дома.

"В 7 утра ворвались в дом с обыском следователи полиции и СБУ с обыском. Так же утром эти же ребята заблокировали работу двух помещений Национального музея Революции достоинства. Изъяты носители информации (неправомерно) и документация по финансово-хозяйственной деятельности", - написал он.

Источник в Службе безопасности Украины сообщил нашему агентству, что ведомство не осуществляет расследование по поводу музея.

"Следствие проводится Национальной полицией. Сотрудники СБУ задействованы технически в рамках, предусмотренных УПК, но следствие ведет Нацполиция", - отметил собеседник.

Напомним, в августе стало известно, что следователи Государственного бюро расследований продолжают заочные расследования по делам Майдана. В частности, устанавливаются лица, причастные к преступлениям на Майдане, которые покинули Украину.

Как писало РБК-Украина, что заочное осуждение бывшего президента Виктора Януковича было единственным громким делом, проведенным по спецпроцедуре.

Однако уже 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу Майдана. Суд назначил новое рассмотрение дела в суде первой инстанции.