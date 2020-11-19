Локдаунов в странах можно избежать, достаточно всем носить маски, - ВОЗ

Фото: люди в маске (РБК-Украина)

Страны Европы могут избежать введения режима изоляции. Но только при условии, что большинство жителей будут соблюдать масочный режим.

Об этом глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге заявил на пресс-конференции.

Отметим, что за прошедшую неделю половина случаев коронавируса пришлась на европейский континент. Ситуации в странах Европы сложная, правительства государств усиливают карантин и даже вводят полные локдауны.

"Введения локдаунов можно избежать, я придерживаюсь позиции, что локдауны - это крайние меры. Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет", - заявил Клюге.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие маски в общественных местах и транспорте. За такое нарушение теперь грозит штраф от 170 до 255 гривен.

Отметим, опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что 75% украинцев поддерживают введение штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок.

Ранее сообщалось, что Киев усилил контроль масочного режима в метро.