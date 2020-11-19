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Локдаунов в странах можно избежать, достаточно всем носить маски, - ВОЗ

Новина українською → Женева, Четверг 19 ноября 2020 14:11
Локдаунов в странах можно избежать, достаточно всем носить маски, - ВОЗ Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Страны Европы могут избежать введения режима изоляции. Но только при условии, что большинство жителей будут соблюдать масочный режим.

Об этом глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге заявил на пресс-конференции.

Отметим, что за прошедшую неделю половина случаев коронавируса пришлась на европейский континент. Ситуации в странах Европы сложная, правительства государств усиливают карантин и даже вводят полные локдауны.

"Введения локдаунов можно избежать, я придерживаюсь позиции, что локдауны - это крайние меры. Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет", - заявил Клюге.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие маски в общественных местах и транспорте. За такое нарушение теперь грозит штраф от 170 до 255 гривен.

Отметим, опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что 75% украинцев поддерживают введение штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок.

Ранее сообщалось, что Киев усилил контроль масочного режима в метро.

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