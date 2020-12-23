Суд по делу о крушении АН-26 и протесты ФОПов: новости за 22 декабря
Суд арестовал командира военной части Вячеслава Глазунова по делу авиакатастрофы АН-26, смертность от COVID-19 превысила уровень гриппа и пневмонии, ФОПы продолжают протесты в центре Киева. Подробнее о том, что произошло во вторник, 22 декабря – в материале РБК-Украина
Коронавирус в Украине и в мире: последние новости
- В Украине изменят ПЦР-системы из-за нового мутированного коронавируса. Изменения в процесс тестирования будут внесены в конце декабря.
- Врач-инфекционист Виктор Петров заявил, что новым штаммом коронавируса из Британии переболел один из его пациентов. Мутирующий вирус COVID-19 был обнаружен в Закарпатье.
- Смертность от COVID-19 превысила уровень гриппа и пневмонии. За первые десять месяцев 2020 года коронавирус унес жизни 8350 украинцев, грипп и пневмония - 6818 человек.
- Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Франции помочь Украине с получением вакцины от коронавируса. Он обсудил этот вопрос с французским президентом Эммануэлем Макроном.
- Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины утвердил план вакцинации населения от COVID-19. План включает четыре этапа вакцинации населения.
- В Киеве могут закрыть новогодние локации. Такое решение может быть принято из-за несоблюдения противоэпидемических мер со стороны организаторов.
- В Кривом Роге Днепропетровской области мужчину так напугала возможность заразиться коронавирусной инфекцией, что он решил покончить жизнь самоубийством.
- Антарктида перестала быть единственным континентом без коронавируса. COVID-19 выявили у 36 человек на чилийской исследовательской станции.
Протест ФОПов: митингующие пришли к дворцу "Украина", туда стянули силовиков
В Киеве 22 декабря продолжилась акция протеста предпринимателей, организованная движением "SaveФОП". Митингующие после марша по центральным улицам столицы пришли к дворцу "Украина". Участники акции протеста заняли площадь перед дворцом "Украина". Туда уже стянули большое количество силовиков, в том числе военнослужащих Национальной гвардии. Силовики оцепили периметр дворца "Украина".
Напомним, митингующие требуют отмены ограничений для бизнеса, которые правительство установило с 8 по 24 января. До этого они выступали против введения обязательных кассовых аппаратов.
Перевыборы в Харькове: названы вероятные кандидаты
Политолог Владимир Фесенко назвал возможных кандидатов на перевыборах в Харькове после смерти мэра Геннадия Кернеса. В этом списке несколько человек. Об этом он сообщил в комментарии изданию.
"Навскидку среди фаворитов: представитель команды Кернеса, хотя она сейчас оказалась в сложной ситуации, им будет проблемно сохранить единство, с высокой вероятностью Добкин, Фельдман и, возможно, Светличная", - отметил Фесенко.
Дело АН-26: суд арестовал командира военной части
Печерский районный суд Киева арестовал на 60 суток командира военной части в Чугуеве Вячеслава Глазунова. Его арестовали по делу авиакатастрофы АН-26.
Глазунову инкриминируют халатность, которая привела к катастрофе, в том числе речь идет о конвейерности полетов, которая не предусмотрена характеристиками самолета АН-26, большем допустимого количества людей, находившихся на борту в момент трагедии.
Резников: мы уже сегодня работаем по плану "Б" по Донбассу
Украинская сторона в вопросе мирного урегулирования конфликта на востоке страны уже сегодня работает по плану "Б" по Донбассу. Этот план заключается в работе над реинтеграцией оккупированных территорий еще до того, как Россия выведет войска.
Об этом в интервью "Суспільному" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Иран передал Украине финальный отчет о катастрофе МАУ
Организация гражданской авиации Ирана обнародовала окончательный технический отчет о причинах катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Согласно отчету, самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.
Отчет был передан официальным лицам Украины и других стран, граждане которых погибли в катастрофе.
В Кабмине допускают поставки воды в Крым. Это зависит от ООН и Красного Креста
Украина возобновит водоснабжение Крыма только после деоккупации полуострова. Однако поставки в составе специальных конвоев возможны в случае гуманитарной катастрофы. Об этом в интервью "Суспільному" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
"Здесь даже нечего обсуждать: будет деоккупация Крыму - будет вода", - отметил Резников.
"Нафтогаз" открыл крупное месторождение в Полтавской области
НАК "Нафтогаз Украины" отрыл новое перспективное месторождение в Полтавской области. Разведанные запасы Жемчужного месторождения составляют 200 млн куб. м газа, а перспективные запасы и ресурсы - более 2 млрд куб. м.
Месторождение Жемчужное расположено на большой глубине.
Оппозиция Армении объявила общенациональную забастовку
В Ереване на площади Республики прошео митинг "Движения за спасение Отечества". Люди требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
С 22 декабря армянская оппозиция заявила об общенациональной забастовке в стране и назвала ее "решающим днем их борьбы".
Мобильные операторы поднимают цены на услуги: взлетят почти в два раза
Украинские мобильные операторы сообщили о том, что с 1 января 2021 цены на некоторые тарифные планы существенно увеличатся.
В частности, изменение тарифов коснется пользователей компании "Киевстар", Vodafone и Lifecell.
Мокрый снег и ветер наделают беды: в Украину идет опасная погода
Погода в Украине окажется под воздействием воздушных масс. Уже 23 декабря, атмосферные фронты принесут снег, мокрый снег с налипанием и дождь.
Причем вид осадков будет зависеть от температуры воздуха. Синоптик Наталка Диденко в Facebook предупредила также о сильном ветре и вероятности гололедицы из-за осадков и низкой температуры. Синоптик прогнозирует, что осадки наиболее вероятны в западных, северных областях, а также в части Юга и Центра страны.