Суд по делу о крушении АН-26 и протесты ФОПов: новости за 22 декабря

Суд арестовал командира военной части Вячеслава Глазунова по делу авиакатастрофы АН-26, смертность от COVID-19 превысила уровень гриппа и пневмонии, ФОПы продолжают протесты в центре Киева. Подробнее о том, что произошло во вторник, 22 декабря – в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Протест ФОПов: митингующие пришли к дворцу "Украина", туда стянули силовиков

В Киеве 22 декабря продолжилась акция протеста предпринимателей, организованная движением "SaveФОП". Митингующие после марша по центральным улицам столицы пришли к дворцу "Украина". Участники акции протеста заняли площадь перед дворцом "Украина". Туда уже стянули большое количество силовиков, в том числе военнослужащих Национальной гвардии. Силовики оцепили периметр дворца "Украина".

Напомним, митингующие требуют отмены ограничений для бизнеса, которые правительство установило с 8 по 24 января. До этого они выступали против введения обязательных кассовых аппаратов.

Перевыборы в Харькове: названы вероятные кандидаты

Политолог Владимир Фесенко назвал возможных кандидатов на перевыборах в Харькове после смерти мэра Геннадия Кернеса. В этом списке несколько человек. Об этом он сообщил в комментарии изданию.

"Навскидку среди фаворитов: представитель команды Кернеса, хотя она сейчас оказалась в сложной ситуации, им будет проблемно сохранить единство, с высокой вероятностью Добкин, Фельдман и, возможно, Светличная", - отметил Фесенко.

Дело АН-26: суд арестовал командира военной части

Печерский районный суд Киева арестовал на 60 суток командира военной части в Чугуеве Вячеслава Глазунова. Его арестовали по делу авиакатастрофы АН-26.

Глазунову инкриминируют халатность, которая привела к катастрофе, в том числе речь идет о конвейерности полетов, которая не предусмотрена характеристиками самолета АН-26, большем допустимого количества людей, находившихся на борту в момент трагедии.

Резников: мы уже сегодня работаем по плану "Б" по Донбассу

Украинская сторона в вопросе мирного урегулирования конфликта на востоке страны уже сегодня работает по плану "Б" по Донбассу. Этот план заключается в работе над реинтеграцией оккупированных территорий еще до того, как Россия выведет войска.

Об этом в интервью "Суспільному" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Иран передал Украине финальный отчет о катастрофе МАУ

Организация гражданской авиации Ирана обнародовала окончательный технический отчет о причинах катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Согласно отчету, самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.

Отчет был передан официальным лицам Украины и других стран, граждане которых погибли в катастрофе.

В Кабмине допускают поставки воды в Крым. Это зависит от ООН и Красного Креста

Украина возобновит водоснабжение Крыма только после деоккупации полуострова. Однако поставки в составе специальных конвоев возможны в случае гуманитарной катастрофы. Об этом в интервью "Суспільному" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Здесь даже нечего обсуждать: будет деоккупация Крыму - будет вода", - отметил Резников.

"Нафтогаз" открыл крупное месторождение в Полтавской области

НАК "Нафтогаз Украины" отрыл новое перспективное месторождение в Полтавской области. Разведанные запасы Жемчужного месторождения составляют 200 млн куб. м газа, а перспективные запасы и ресурсы - более 2 млрд куб. м.

Месторождение Жемчужное расположено на большой глубине.

Оппозиция Армении объявила общенациональную забастовку

В Ереване на площади Республики прошео митинг "Движения за спасение Отечества". Люди требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

С 22 декабря армянская оппозиция заявила об общенациональной забастовке в стране и назвала ее "решающим днем их борьбы".

Мобильные операторы поднимают цены на услуги: взлетят почти в два раза

Украинские мобильные операторы сообщили о том, что с 1 января 2021 цены на некоторые тарифные планы существенно увеличатся.

В частности, изменение тарифов коснется пользователей компании "Киевстар", Vodafone и Lifecell.

Мокрый снег и ветер наделают беды: в Украину идет опасная погода

Погода в Украине окажется под воздействием воздушных масс. Уже 23 декабря, атмосферные фронты принесут снег, мокрый снег с налипанием и дождь.

Причем вид осадков будет зависеть от температуры воздуха. Синоптик Наталка Диденко в Facebook предупредила также о сильном ветре и вероятности гололедицы из-за осадков и низкой температуры. Синоптик прогнозирует, что осадки наиболее вероятны в западных, северных областях, а также в части Юга и Центра страны.