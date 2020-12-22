Перевыборы в Харькове: названы вероятные кандидаты

Политолог Владимир Фесенко назвал возможных кандидатов на перевыборах в Харькове после смерти мэра Геннадия Кернеса. В этом списке несколько человек.

Об этом он сообщил в комментарии изданию.

"Навскидку среди фаворитов: представитель команды Кернеса, хотя она сейчас оказалась в сложной ситуации, им будет проблемно сохранить единство, с высокой вероятностью Добкин, Фельдман и, возможно, Светличная", - отметил Фесенко.

В материале РБК-Украина "Без Кернеса. Кто может взять Харьков под контроль" говорится о шансах у этих кандидатов. Источники издания считают, что у Игоря Терехова, который сейчас исполняет обязанности главы города, высокие шансы. Только ему нужно до перевыборов создать команду и наладить контакты с местными элитами.

Экс-глава Харьковской ОГА, а ныне народный депутат Юлия Светличная пока раздумывает о выборах и решение будет принимать позже.

Ее коллега Михаил Добкин сначало баллотировался пост харьковского градоначальника, но потом отказался. Сейчас он фактически не проявляет себя в активной политике.

На прошлых выборах мэра Харькова Александр Фельдман финишировал вторым с огромным отставанием от Кернеса. Он шел от политсилы "Оппозиционная платформа - За життя" и на перевыборах она, скорее всего, тоже представит своего кандидата. Однако, пока неизвестно, будет ли это Фельдман.

Напомним, в Раде рассказали, когда могут назначить перевыборы мэра Харькова.