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Оппозиция Армении объявила общенациональную забастовку

Новина українською → Ереван, Вторник 22 декабря 2020 13:16
Оппозиция Армении объявила общенациональную забастовку Фото: протест в Ереване (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Ереване на площади Республики проходит митинг "Движения за спасение Отечества". Люди требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом передает "Радио Азатутюн".

С сегодняшнего дня, 22 декабря, армянская оппозиция заявила об общенациональной забастовке в стране и назвала ее "решающим днем их борьбы".

Представитель партии АРФД Гегам Манукян отметил, что к протестам присоединилась группа адвокатов. Также представительница партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян заявила, что они будут проводить ежедневные акции неповиновения, пока Пашинян не уйдет в отставку.

Напомним, после поражения в войне с Азербайджаном в столице Армении Ереване начались протесты с требованием отставки премьера-министра Никола Пашиняна. На этом фоне 16 ноября президент Армении Армен Саркисян призвал премьер-министра вместе с правительством уйти в отставку. Он также призвал парламент страны готовиться к досрочным выборам.

Отметим, издание "Грапарак" писала, что Никол Пашинян может объявить о своей отставке. Это он может сделать 31 декабря.

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