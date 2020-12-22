ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Резников: мы уже сегодня работаем по плану "Б" по Донбассу

Новина українською → Киев, Вторник 22 декабря 2020 13:41
Резников: мы уже сегодня работаем по плану "Б" по Донбассу Фото: Алексей Резников (facebook com reznikovoleksii)
Автор: РБК-Украина

Украинская сторона в вопросе мирного урегулирования конфликта на востоке страны уже сегодня работает по плану "Б" по Донбассу. Этот план заключается в работе над реинтеграцией оккупированных территорий еще до того, как Россия выведет войска.

Об этом в интервью "Суспільному" заявил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, план "Б" по Донбассу - это условная вещь.

"Мы уже сегодня работаем по плану "Б" - когда работаем над реинтеграцией, не дожидаясь деоккупации, когда пишем закон о государственной политике переходного периода. Этого не было за 6 лет, у нас конфликтуют нормативные акты, законы, постановления, указы", - отметил Резников.

При этом он подчеркнул, что опыт Нагорного Карабаха говорит о том, что переговоры при посредничестве ОБСЕ могут растянуть ситуацию на десятки лет и это грозит горячей фазой.

"Процитирую Леонида Макаровича (Кравчука, - ред.): мы в "Минске" можем договариваться, чтобы войны было меньше или больше. Но прекращение войны решается не в "Минске", а на уровне политических руководителей стран, президентов, как минимум четырех лидеров - Германии, Франции, Украины и России", - добавил Резников.

Он отметил, что Украина должна делать шаги по реинтеграции Донбасса и Крыма уже сегодня, несмотря на то, когда закончится оккупация.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявлял, что СНБО Украины может утвердить план "Б" по Донбассу в начале 2021 года.

О ситуации с перспективами урегулирования читайте в материале РБК-Украина "Нормандский тупик. Что мешает завершению войны на Донбассе".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Донбасс Алексей Резников план
NEWS
Перевыборы в Харькове: названы вероятные кандидаты
Владислав Красинский, Анастасия Рокитна Перевыборы в Харькове: названы вероятные кандидаты
DAILY
Без Кернеса. Кто может взять Харьков под контроль
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Без Кернеса. Кто может взять Харьков под контроль