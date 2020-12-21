Иран обещает сегодня-завтра опубликовать отчет о катастрофе МАУ

Иран в ближайшие два дня опубликует технический отчет о катастрофе самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины"). Отчет также будет передан украинской стороне.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, передает Iran International.

В частности, он прокомментировал заявления министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня о сомнениях в официальной версии Тегерана, который утверждает о "человеческой ошибке".

"Государственный департамент работает над тем, чтобы сделать ситуацию максимально прозрачной. Я призываю министра иностранных дел Канады и правительство Канады проявить дипломатичность и знать свои пределы, иначе они получат другой ответ", - отметил Хатибзаде.

Он также обвинил в Канаду в том, что она "забрасывает камнями" Иран во время расследования.

"Сегодня-завтра технический отчет будет опубликован к годовщине трагедии и будет направлен украинской стороне и другим причастным к ней лицам", - добавил Хатибзаде, опровергнув то, что Тегеран затягивает расследование.

Напомним, ранее канадский министр заявил, что не верит в версию о "человеческой ошибке", на которой настаивает Иран. При этом он не стал озвучивать свои версии катастрофы.

Ранее также стало известно, что Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших.

Иран сбил самолет МАУ 8 января 2020 года двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли 176 человек.