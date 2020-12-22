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В Киеве могут закрыть новогодние локации

Новина українською → Киев, Вторник 22 декабря 2020 13:58
В Киеве могут закрыть новогодние локации Фото: Олег Рубан (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк, Игорь Литвиненко

В Киеве могут закрыть новогодние локации. Такое решение может быть принято из-за несоблюдения противоэпидемических мер со стороны организаторов.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, некоторые организаторы безответственно отнеслись к соблюдению профилактических мероприятий.

"Новогодние локации будут проверяться, если они будут не соблюдать противоэпидемические мероприятия, то, действительно, будет решаться вопрос о прекращении их деятельности", - сказал Рубан.

Он добавил, что ответственность за соблюдение карантинных мер лежит на местных органах власти.

"В субботу, воскресенье мы работали исключительно в режиме консультирования и предоставления информации. Но в случае несоблюдения правил будем решать вопрос о запрете их работы (новогодних локаций - ред.)", - резюмировал Рубан.

Напомним, на прошлой неделе Рубан сообщал, что сейчас нет оснований для ужесточения карантина в Киеве.

Также глава Госпотребслужбы столицы сообщал, что в первые две недели нового года ожидается минимальная заболеваемость COVID-19.

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