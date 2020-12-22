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Дело АН-26: суд арестовал командира военной части

Новина українською → Киев, Вторник 22 декабря 2020 15:57
Дело АН-26: суд арестовал командира военной части Фото: Вячеслав Глазунов (скрин видео hromadske)
Автор: Анастасия Рокитна

Печерский районный суд Киева арестовал на 60 суток командира военной части в Чугуеве Вячеслава Глазунова. Его арестовали по делу авиакатастрофы АН-26.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Глазунову инкриминируют халатность, которая привела к катастрофе, в том числе речь идет о конвейерности полетов, которая не предусмотрена характеристиками самолета АН-26, большем допустимого количества людей, находившихся на борту в момент трагедии.

Адвокат, в свою очередь, заявил, что Глазунов не должен был утверждать полеты, а превышение количества пассажиров можно определить не по количеству мест, а только по общему весу.

Суд определил Глазунову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Напомним, по делу АН26 объявили подозрение Командующему Воздушных сил.

Отметим, 25 сентября в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В результате авиакатастрофы погибли 26 человек.

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