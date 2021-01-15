Цена на газ: тарифы в Украине могут зафиксировать на год

В Украине может появиться фиксированная цена на газ для населения, которая будет действовать в течение года. Соответствующие тарифы подготовят "Нафтогаз" и другие поставщики.

Об этом в эфире "1+1" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство разработает годовой газовый продукт, чтобы защитить потребителей от непредсказуемых ростов.

"Государственная компания "Нафтогаз" и другие поставщики газа рассчитают цену своих годовых продуктов и предложат украинцам фиксированную цену", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что в прошлом году десятки тысяч абонентов подписали годовые контракты с "Нафтогазом" по цене 4,70 гривен за кубический метр.

Напомним, ранее Шмыгаль рассказал, сколько будет действовать цена на газ по 6,99 гривен и при каком условии эту цену отменят.

Также стало известно, что правительство примет постановление по тарифам 15 или 18 января, а утвердят новые тарифы уже 19 января. Международный валютный фонд уже выразил беспокойство тем, что Украина намерена в ручном режиме снизить цены на газ, хотя в меморандуме взяла обязательство по рыночному формированию тарифов.