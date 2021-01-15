Сколько будет действовать цена на газ по 6,99 гривен: Шмыгаль назвал условие отмены

Кабинет министров решил ограничить цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр по крайней мере до конца отопительного сезона, то есть до апреля. Ограничение может быть отменено в случае падения биржевых цен.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает правительственная пресс-служба.

"Правительство решило зафиксировать верхнюю границу цены газа не выше 6,99 грн за кубический метр. Это рынок, это цена газа на рынке, но верхняя граница не может превышать эту цифру. Эта цена будет действовать на период карантина или до конца отопительного сезона, то есть как минимум до апреля. Дальше будем смотреть, какая будет ситуация. Возможно, цена пойдет резко вниз, тогда мы снимем это ограничение", - сказал премьер-министр.

По его словам, правительство разработает годовой газовый продукт, когда цена на газ для потребителей будет фиксироваться на год. Это защитит граждан от непредсказуемых ростов.

"Государственная компания "Нафтогаз" и другие поставщики газа высчитают цену своих годовых продуктов и украинцам предложат фиксированную цену", - сказал премьер.

По словам премьер-министра, осенью прошлого года десятки тысяч украинцев уже подписали годовые контракты с "Нафтогазом" на поставку газа по цене 4,70 грн за кубический метр. Он добавил, что такой принцип действует в большинстве стран Европы, а люди могут выбирать фиксированную цену на год или на месяц.

Глава правительства также добавил, что было поручение Антимонопольному комитету и профильным министерствам проверить факты возможного злоупотребления на рынке газа и принять соответствующие меры.

Кроме того, как отметил Шмыгаль, правительство совместно с профильным комитетом Верховной рады работал над законодательным урегулированием вопроса относительно тарифа на распределение газа, поскольку он устанавливается местными компаниями снабжающими и утверждается НКРЭКУ.

"Мы хотим, чтобы тариф на распределение было справедливым для всех людей. Для этого есть наработанные механизмы и законодатели в парламенте готовы такую инициативу поддержать", - подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров решил ограничить цену на газ для населения. Во время карантина цена не будет превышать 6,99 гривен за кубометр.

Газопоставляющая компания (ГК) "Нафтогаз Украины" готова обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона.