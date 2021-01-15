ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ляшко о запрете продажи носков: эти ограничения - просьба бизнеса

Новина українською → Киев, Пятница 15 января 2021 16:31
Ляшко о запрете продажи носков: эти ограничения - просьба бизнеса Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Запрет на продажу товаров не первой необходимости в супермаркетах на время локдауна в Украине является просьбой бизнеса. Этот запрет отвечает интересам бизнеса, который специализируется на торговле такими товарами.

Об этом в интервью lb.ua заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, перед введением локдауна с представителями бизнеса провели много встреч.

"Я сейчас скажу такую ​​сокровенную вещь: эти ограничения - просьба бизнеса", - ответил Ляшко на вопрос о запрете продажи носков и товаров не первой необходимости в супермаркетах.

Он объяснил, что есть бизнес, который продает исключительно посуду, одежду или игрушки.

"И они теряют во время карантина, потому что они закрыты, а рядом супермаркеты продолжают работать и продают посуду, одежду и игрушки. Мы же не потому вводим ограничения, что вирус носками передается", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины не будет продлевать локдаун после 24 января, хотя в дальнейшем ожидается увеличение заболеваемости COVID-19.

На этой неделе в Украине вступили в силу новые штрафы за отсутствие масок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Виктор Ляшко Карантин Локдаун
NEWS
Это естественный процесс: Шмыгаль объяснил рост тарифов
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Это естественный процесс: Шмыгаль объяснил рост тарифов
DAILY
Стали в очередь. Почему Украина еще не начала вакцинацию против COVID-19
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Стали в очередь. Почему Украина еще не начала вакцинацию против COVID-19